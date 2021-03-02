Социальное благополучие человека чаще всего связывают с тем, что он может себе позволить: какие продукты купить, в какую одежду нарядиться, какие услуги оплатить. Статистика даже придумала мерило социального благополучия человека - фиксированный потребительский набор товаров и услуг. А точнее, его стоимость.Стоимость этого набора разная для различных территорий, а состав неизменный для всех. Поэтому чаще всего она используется для межрегиональных сравнений, которыми и решила заняться «КП»-Тверь».В состав фиксированного набора включены продукты питания, разные товары и услуги – всего 83 наименования. Это наиболее популярные продукты - несколько видов мяса, круп, овощей, чай, сахар, масло и другие. Кое-что из одежды - куртки, костюмы, брюки и сорочки, колготки, блузы, белье, джемперы, платья и пальто. Постельное белье, обувь, шампуни, мыло, зубная паста. Включена в перечень бытовая техника и оплата услуг ЖКХ, общественного транспорта, парикмахерских и общественных бань.Считается все это хитро: по частоте покупок товара, его количеству или весу. Так, пшено включено в стоимость фиксированного набора из расчета 10,9 килограммов в год, а, например, ежемесячная сумма на покупку холодильника определяется из расчета его приобретения раз в десять лет.Итак, на среднюю зарплату житель Тверской области может купить 2,1 фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Эта цифра поставила наш регион в нижнюю треть рейтинга социального благополучия субъектов России, который рассчитала «КП»-Тверь».Топ благополучияНа подсчеты нас толкнуло исследование некоммерческой организации «Фонд развития гражданского общества». Аналитики фонда опубликовали топ-30 самых социально благополучных регионов страны. Ранжировали по «индексу социального благополучия» - отношению средней зарплаты в регионе к стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг.Средний по стране индекс - 2,53. Тройка лидеров топа - Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область с индексами от 5,41 до 4,20.Тверская областьУже понятно, что Верхневолжье в топ-30 не попало. Среднемесячная заработная плата в Тверской области (по данным за ноябрь 2020 года) составляла 33 736,2 рубля. А стоимость минимального потребительского набора товаров и услуг в декабре 2020-го (когда большинство получило зарплату за ноябрь) – 15 954,5 рубля. Соответственно, индекс социального благополучия для Тверской области будет равен 2,11.Наш индекс в 1,2 раза меньше, чем в среднем по РФ, и в 2,6 раза меньше, чем у лидера рейтинга - Магаданской области.Рассчитав такие же индексы для всех 85 регионов РФ (по данным Росстата), «КП»-Тверь» выяснила, что Тверская область оказалась в последней трети общероссийского рейтинга - на 60-м месте.Хватает, но не на всеЕще одной важной характеристикой уровня жизни в современном обществе являются необходимость брать кредиты и возможность потом их отдавать.По данным Центробанка, к началу 2021 года жителями Тверской области были просрочены платежи по 4% всех взятых в регионе банковских кредитов. Наша закредитованность растет. Если к началу 2020 года средний банковский кредит, взятый жителем Тверской области, составлял 198,5 тысячи рублей, то на начало 2021 года сумма среднего кредита выросла до 236 тысяч рублей. Доля просроченных кредитов за год увеличилась на 0,5%.Однако в сравнении с ситуацией по стране наше положение не самое худшее. Если верить исследованию, проведенному агентством «РИА Рейтинг», Тверская область находится на 25-м месте в рейтинге регионов по проценту просроченной задолженности банкам.Для сравнения: средняя сумма взятого в РФ кредита равна 256 тысячам рублей, а просрочили в среднем россияне 4,38% кредитов. Как и в Тверской области, еще в 69 субъектах РФ платежная дисциплина снизилась.Интересно, что больше всего просроченных платежей в субъекте, где население берет меньше всего кредитов. В Ингушетии - регионе-аутсайдере данного рейтинга - просрочено 7,8% всех кредитов. А должен банкам среднестатистический ингуш всего каких-то 32 тысячи рублей. Дисциплинированнее всех платят по долгам жители Ненецкого АО: доля просрочки всего 1,66%. Но берут взаймы они существенно больше: средний долг - 409 тысяч рублей.А КАК У СОСЕДЕЙВ топ-30 регионов по индексу социального благополучия, кроме Подмосковья, больше ни один из наших соседей не попал. Тверская область - в середничках.Московская область - 15-е место, индекс социального благополучия 2,99.Вологодская область - 40-е место, индекс социального благополучия 2,41.Ярославская область - 51-е место, индекс социального благополучия 2,26.Тверская область - 60-е место, индекс социального благополучия 2,11.Новгородская область - 63-е место, индекс социального благополучия 2,06.Смоленская область - 69-е место, индекс социального благополучия 2,00.Псковская область - 81-е место, индекс социального благополучия 1,89.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.