В Твери Морозовский городок должны преобразить к 2030 году, жителей оттуда переселить - в 2022-м

Бывшую морозовскую фабрику переделали в современный благоустроенный бизнес-центр, реновация ждет и весь исторический комплекс казарм. Фото: ПТО

«Это должно стать стилем Тверской области». Такое заявление 2 марта, в день своего пятилетия у руля региона, сделал губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства. Про что же он это сказал?

Про планы по реализации проектов преображения городских пространств с развитием современной инфраструктуры, в том числе деловой.

Игорь Руденя на заседании сообщил, что в регионе будут по кардинально преображать городскую среду. Фото: ПТО

- Эти проекты направлены на повышение качества жизни каждого жителя региона, развитие уже работающих и открытие новых компаний, создание рабочих мест. Для достижения этих целей уже запущен ряд проектов, которые призваны кардинально преобразить городскую среду и придать новую динамику долгосрочному развитию региона. Мы используем лучший отечественный и мировой опыт, который позволяет трансформировать исторические застройки и промзоны в новые общественные, деловые и культурные пространства с учетом исторического наследия региона. Это должно стать стилем Тверской области, - обстоятельно высказался Игорь Руденя.

Едва ли не самым дорогостоящим и многообещающим проектом, конечно же, можно назвать реновацию Морозовского городка в Твери. Напомним, что участвовать в этом деле будет госкорпорация ВЭБ.РФ.

В планах - превращение обветшавшего исторического комплекса в новый, деловой, культурный и туристический центр Твери с гостиницами, бизнес-центром, спортплощадками, бассейном, культурно-выставочными пространствами и т.д. 120 тыс. кв. м отдадут под жилой комплекс.

Объявлено, что проект ориентировочно должен быть реализован до 2030 года. Как в прошлом году озвучивал губернатор, цена вопроса - 15-20 млрд рублей.

Для переселения жителей из аварийных морозовских казарм должны построить две многоэтажки на улице Фрунзе. Работы начаты. Срок сдачи домов - третий квартал 2022 года.

Начаты работы по строительству многоэтажек для жителей аварийных морозовских казарм. Фото: ПТО

Как выяснилось на заседании, не забыт и масштабный проект по созданию зоны социально-деловой инфраструктуры «Тверь-Экспо». Ее планируется разместить в Заволжье. В планы входят обустройство ландшафтного парка и строительство целого жилого комплекса с некими центрами городских активностей.

Есть проект и по преображению набережной реки Лазури в Твери. Там запланировано открыть мультимедийный исторический парк «Россия - моя история».

В Твери также предусмотрено развитие двух кластеров - цифровых технологий (на площадке предприятия «Элтор») и машиностроительного (с участием Тверского вагонзавода, КСК, «Центросвармаша», ПК «Транспортные системы»). В рамках машиностроительного кластера уже начато создание промтехнопарка КСК на 3500 рабочих мест.

Продолжится привлечение инвесторов в парк «Боровлево-3» и особую экономическую зону промышленного типа «Эммаусс» в Калининском районе. Резиденты площадок смогут работать здесь на льготных условиях. Свои планы по открытию производств в «Боровлево-3» уже подтвердили 13 компаний.

Есть перспективные проекты и в райцентрах. В Осташкове, Калязине, Бежецке, Торопце в этом году будут преображать общественные пространства в рамках федеральной программы создания комфортной городской среды.

Кроме того, подготовлен мастер-план развития исторической части Вышнего Волочка. В Торжке ждут восстановления архитектурного ансамбля Путевого дворца при участии банка БРИКС. В Ржеве продолжается формирование инфраструктуры у мемориала Советскому солдату, в том числе речь о создании железнодорожной станции в 2,5 км от него.

В моногороде Кувшиново за 10 лет запланировано привлечь около 15 млрд рублей инвестиций, открыть несколько крупных предприятий и создать свыше 1200 рабочих мест. Такие широкие перспективы открылись благодаря тому, что городу присвоен статус территории опережающего развития. А он предусматривает немалые налоговые льготы для ведения бизнеса.

Побольше бы нам таких территорий.