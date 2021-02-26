26 февраля 2021 года подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России», организатором которого выступает отраслевой интернет-портал «ЭнергоНьюс». За звание лучшего энергосбыта по итогам 2020 года в 4 конкурсных номинациях боролись 58 компаний из 64 субъектов страны. Участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли специалисты электроэнергетики из 16 регионов, а также сотрудники отраслевого портала.Победа в абсолютном зачете, Гран-при конкурса и звание «Лучшая энергосбытовая компания России-2020» присуждены АО «АтомЭнергоСбыт».Как отмечает оргкомитет конкурса, тренд цифровизации деятельности и услуг, набиравший силу последние несколько лет, в минувшем году вынужденно превратился едва ли не в единственно возможный формат взаимодействия компании и клиентов. Это обстоятельство оказало определяющее влияние на отбор оцениваемых параметров в наиболее конкурентной номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания». В данной номинации АтомЭнергоСбыт поделил первое место с АО «Татэнергосбыт» и АО «Газпром энергосбыт Тюмень».Из 56 конкурсантов в номинации «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания» лидером признан АтомЭнергоСбыт. Оценка складывалась из количества публикаций и передач о деятельности компании в независимых печатных и электронных СМИ, а также позиции в «Рейтинге информационной доступности энергосбытовых компаний-2020».В номинации «Энергосбытовой проект года» было заявлено 34 компании. В итоге 1 место присуждено АО «АтомЭнергоСбыт» за проект «Комплекс цифровых клиентских решений». В его рамках создан цифровой контактный центр с высокой степенью роботизации и автоматизации процессов заочного обслуживания, охватывающий все регионы присутствия компании.Также компания вошла в тройку лучших в номинации «Социально ответственная энергосбытовая компания», где оценивались отчеты о социально значимых направлениях деятельности, таких как обучение и повышение квалификации, поддержка и адаптация персонала, охрана труда, конкурсы профессионального мастерства, общественные мероприятия и благотворительная деятельность.– Этот конкурс позволил собрать и обобщить наши лучшие практики, которые мы реализуем в ежедневной работе. Нынешняя оценка – это показатель работы всей нашей единой команды, в которой важен вклад каждого человека и то неравнодушие, с которой мы вместе развиваем наши сервисы и услуги для клиентов компании, – прокомментировал итоги конкурса генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко.