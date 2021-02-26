Ранняя оттепель: Травмпункты Твери принимают до семидесяти человек в день с переломами и растяжениями

В такую погоду, если уж не «снег башка попадет», то нога точно где-нибудь да подвернется. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Настрадавшись от крепкого мороза и снежных вьюг, Тверь встретила самую стремительную за последнее десятилетие оттепель. Ситуация сложная: на дорогах и тротуарах снежная каша и подтаявший лед, на крышах сосульки и мокнущий снег. В такую погоду, если уж не «снег башка попадет», то нога точно где-нибудь да подвернется.

«КП»-Тверь» собрала для читателей информацию о том, что происходит в областной столице, как не попасть в беду и куда обратиться в случае чрезвычайной ситуации.

Травмпункты

Заведующий травмпунктом городской больницы № 6 Дмитрий Андреев сообщил «КП»-Тверь», что обстановка нелегкая и длится она практически всю зиму.

- Все стандартно из года в год. Пациентов много. Регистрируем переломы костей рук и ног, растяжения. Примерное количество первичных пациентов, которых мы принимаем ежедневно, - 50-70 человек, - рассказал врач и спешно попрощался, добавив, что в перевязочной и на приеме его ждут люди.

Схожая обстановка и в травматологическом пункте первой больницы.

- Пациентов больше изо дня в день. Больных много, врачей мало, - сказали по телефону травмпункта городской больницы № 1.

А вот до травмпункта седьмой городской больницы дошли пока не все. В среднем в последнее время там регистрировали 30-40 обращений в смену. Это растяжения, вывихи, переломы и различные бытовые травмы. Бывает и меньше обращений, но не так часто.

- Многие не обращаются сразу. Из-за слякоти на дорогах кто-то еще может доберется до нас в ближайшие дни, особенно если ночами начнет подмораживать, - сказали в травмпункте.

Сосульки и снег на крышах

В оттепель снег, на который так расщедрилась нынешняя зима, уплотняется, становится тяжелым. Ходить под нечищеной крышей может быть без преувеличения опасно для жизни.

По сообщению городской администрации, во всех районах Твери в период резкого потепления ведется усиленная работа по очистке крыш. Если ваша крыша не почищена, жалуйтесь. Сообщения о нарушениях принимают отделы благоустройства администраций районов Твери:

(4822) 36-08-82 (Заволжский район);

(4822) 32-15-72 (Московский район);

(4822) 36-08-84 (Пролетарский район);

(4822) 36-08-81 (Центральный район).

Дороги

Коммунальщики трудятся: по данным областного правительства, около 307 единиц техники в регионе чистят автомобильные дороги, обочины, тротуары и автобусные остановки, а также обрабатывают трассы противогололедными материалами.

Но, конечно, не все дороги могут похвалиться чистым асфальтом. Грязь и ледяная жижа создают большую опасность для автомобилистов и пешеходов. К участникам дорожного движения обратилась Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим. Пешеходам надлежит переходить дорогу только по пешеходным переходам и быть бдительными: резко затормозить в такой обстановке машины могут не всегда.

О затруднениях движения транспорта на дорогах можно сообщить по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Дорфонда: (4822) 34-56-54 или 8-910-649-84-56. Телефон департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери: (4822) 34-65-45.

Прогноз на ближайшие дни

По данным Тверского гидрометеоцентра и популярных метеосайтов, легкий плюс днем сохранится как минимум до вторника, 2 марта.

В ближайшие выходные, 27-28 февраля, прогнозируются осадки и достаточно сильный ветер - с порывами до 16 метров в секунду. Возможен ледяной дождь.

Ночами будет подмораживать, что сделает дороги еще более скользкими. Берегите себя!

НА ЗАМЕТКУ

Расписание работы, адреса и телефоны травмпунктов:

Травмпункт городской больницы № 1: Беляковский пер., 9, тел. (4822) 42-19-83.

Часы работы:

понедельник, среда, пятница - круглосуточно;

вторник, четверг, суббота, воскресенье - 08:00 - 19:00.

Травмпункт городской больницы № 6: ул. Орджоникидзе, 34, тел. (4822) 58-43-01.

Часы работы:

понедельник, вторник, среда, пятница - 08:00 - 15:00;

четверг, воскресенье - круглосуточно;

суббота - выходной.

Травмпункт городской больницы № 7: Петербургское ш., 76 корп. 5, тел. (4822) 55-47-94.

Часы работы:

понедельник, среда, четверг, пятница - 08:00 - 15:00;

вторник - круглосуточно;

суббота - 19:00 - 08:00;

воскресенье - выходной.

ВАЖНО!

Выход на лед под запретом

Оттепель, даже если она в ближайшие дни прекратится, грозит еще одной опасностью. В морозы мы привыкли переходить реки по льду. Стоявший долго мороз позволял это делать почти без опаски.

Но сегодня выходить на лед спасатели категорически запрещают. Лед плавит не только температура воздуха, но и теплые канализационные стоки. У берегов Волги кое-где уже образовались промоины. И даже если мороз вернется, толстый слой снега не даст быстро сформировать крепкий лед.

- В местах, где жители чаще всего переходят Волгу, размещены информационные знаки - аншлаги, которые запрещают выход на лед, - рассказал руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС главка МЧС по Тверской области Сергей Шлыков. - Сотрудники МЧС совместно с администрацией Твери выставили посты, которые будут заниматься профилактической работой.

Но, как давно уже замечено, спасение утопающих в первую очередь - дело рук самих утопающих.

В чрезвычайной ситуации звоните спасателям: 112.