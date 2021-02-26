Досуг в Твери с 26 февраля по 3 марта: Музыкальное меню, народные пляски и искусство фотосъемки на смартфон

Тверская филармония вновь приготовила для гурманов музыки несколько интересных концертов. Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Сказка, джаз и музыка старого города

Тверская академическая филармония в ближайшие дни вновь приготовила для гурманов музыки несколько интересных концертов.

27 февраля в 12.00 филармония приглашает в свои стены родителей с детьми на музыкальную сказку «Маришкин теремок» по одноименному произведению тверской писательницы Нины Метлиной. Воплотит сказочное действо на сцене инструментальный квинтет «No Indifference» и солистка Ксения Позднева (вокал). Добавит волшебства Катарина Лав со своим песочным шоу.

О чем же эта музыкальная сказка? О приключениях девочки Маришки в сказочном теремке. Маленькая героиня помогает там мышиной семейке украшать домик, дарит подарки, учит читать и писать. В сказке про мышек есть и кошка – Марфушка…

В фойе публику ждет встреча с автором произведения Ниной Метлиной.

Цена билета: 400 рублей.

1 марта в 18.30 в филармонии начнется концерт «И классика, и джаз».

Произведения гениальных композиторов-классиков Л. Бетховена, Ф. Листа, С. Рахманинова, а также хиты «герцога» Д. Эллингтона и сочинения Э. Грига в джазовой обработке исполнит на фортепиано лауреат международных конкурсов Александр Златин. Этот музыкант — мастер, полностью отдающий себя музыке и своему многогранному интрументу.

Цена билета: 500 рублей.

3 марта в 18.30 публике представят программу «Музыка старого города»

На сцену выйдут исполнители пермского вокального ансамбля «Хорус-квартет» Александр Рогожкин (тенор), Максим Лаптев (тенор), Максим Ануфриев (баритон), Эдуард Морозов (бас). Ансамблевая чуткость, слитность тембра, владение развитым многоголосием, эмоциональность – бесспорные достоинства квартета.

На органе им будет аккомпанировать Евгения Камянская – солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов. Кстати, она в свое время с отличием окончила Тверское музыкальное училище.

В программе: произведения Ф. Листа, Л. Вьерна, И.С. Баха, Г. Лукиных, вокальные сочинения a’cappella.

Цена билета: 500 рублей.

Не забывайте маски — без них в филармонию не пустят.

3 марта публике представят программу «Музыка старого города». Вас ждет вокал под орган. Фото: Тверская филармония

КОНКУРС

«Молодо-зелено, погулять велено»

Так называется открытый конкурс по русской традиционной пляске, который 28 февраля в 11.00 начнется в Доме народного творчества (пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 3).

Свои народно-танцевальные умения покажут фольклорные коллективы и отдельные плясуны из Тверской и Московской областей, городов Москва, Санкт-Петербург, Псков, Подольск, Солнечногорск.

Мастер-класс по народным традиционным пляскам проведет этнохореограф Игорь Узлов из Зеленограда.

Вход свободный. Но только в масках.

Приходите взглянуть на истинное народное танцевальное искусство. Фото: ТОДНТ

ЛЕКЦИЯ

Всё о мобильном фото

28 Февраля в 17:00 в тверском центре современной культуры «Рельсы (улица Трехсвятская, 18а) состоится интересная лекция. Ее название - «Мобильная фотография. Кем вдохновляться и с чего начать».

Расскажет об этом фотохудожник и фоторепортёр Иван Егоров.

Он поделиться тонкостями того, как сделать фото не хуже профи на смартфон. Какие характеристики смартфона важны? Какие дополнительные устройства улучшают качество снимков? Где искать вдохновение и полезные советы по съёмке? Какие программы использовать для обработки?

Публике представят признанные шедевры мобильной фотографии. В частности, работы победителей самого главного конкурса в мире мобильной фотографии – The Mobile Photo Awards.

Возрастные ограничения: 16+

Цена билета: 300 рублей.

Записаться можно на сайте центра.