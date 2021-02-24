Истина - в вине, здоровье - в воде, говаривал древнеримский эрудит Плиний Старший. Что ж, в ушедший 2020-й год, когда самое время было думать о здоровье, жителей Тверской области немало заботил и поиск хмельной истины.Это показал очередной отчет Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза. Используя данные государственной системы контроля алкоголя (ЕГАИС), специалисты опубликовали информацию о количестве купленного (и, вероятнее всего, выпитого) спиртного в 2020 году.Отталкиваясь от данных ЦИФРРА, имеющихся в распоряжении нашей редакции, «КП»-Тверь» сделала эксклюзивные подсчеты и составила рейтинг самых пьющих и самых трезвых регионов страны. В первую очередь нас, конечно, интересовало место в этом рейтинге родного Верхневолжья.Почти 15 бутылок водки в годЗа 2020 год общими усилиями Тверская область выпила 9 077 650 литров водки (18 155 300 бутылок). Взяв численность населения к 1 января 2021 года (1 246 759 человек, по данным Росстата), получаем, что в среднем каждый житель Тверской области выпил 7,28 литра водки за год. Это чуть более 14,5 пол-литровых бутылок в год. Или около 0,6 литра «беленькой» в месяц.Скажете, не так уж и много по нынешним тяжелым временам? Учтите: мы рассчитали лишь средний показатель. В статистику вошли и чинные пожилые леди, которые не употребляют ничего крепче чая, и дети, включая грудных младенцев.Наша страсть к «хлебному вину» в прошлом году не сильно, но подросла: в 2020 году - 7,28 литра водки на человека, в 2019 году- 7,06 литра, в 2018-м - 7,1 литра.Кстати, в среднем по стране водки за 2020 год было выпито меньше, чем в Тверской области, - около 5 литров на человека.In vino veritasЛюбители благородных виноградных напитков среди нас тоже есть. За 2020 год каждый житель Тверской области «продегустировал» в среднем 4,5 литра классического виноградного. Это без учета игристого, фруктово-ягодного и прочих видов вин.Если взять всю винодельческую продукцию в целом, то за год на каждого жителя региона пришлось по 9,1 литра вина. Или 13 бутылок (из расчета 1 бутылка = 0,7 литра). Среднестатистический россиянин за 2020 год снова выпил меньше - около 7,3 литра.«А кто не пьет?»По итогу наших вычислений Тверская область оказалась на 20-м месте в списке самых пьющих регионов страны (всего, напомним, в РФ 85 субъектов). Ранжировали мы по количеству выпитой за 2020 год водки.Пятерка лидеров по любви к «беленькой» - Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Чукотка и Карелия. В этих субъектах каждый житель употребляет в среднем от 10 до 12,5 литров водки в год.Меньше всего этого крепкого алкогольного напитка пьют жители Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарской Республики и Дагестана: от 0,26 до 0,5 литра в год.А КАК У СОСЕДЕЙВологодская область - 7-е место, 9,29 литра водки на человека в год.Московская область - 11-е место, 8,46 литра водки на человека в год.Ярославская область - 18-е место, 7,55 литра водки на человека в год.Тверская область - 20-е место, 7,28 литра водки на человека в год.Новгородская область - 28-е место, 6,5 литра водки на человека в год.Смоленская область - 29-е место, 6,46 литра водки на человека в год.Псковская область - 32-е место, 5,9 литра водки на человека в год.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.