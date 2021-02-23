Что случилось после матча ФК «Тверь» с ФК «Витебск» в Белоруссии

ФК «Тверь» активно тренируется и готовится к возобновлению чемпионата. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

Футбольный клуб «Тверь» сыграл в новом году три матча и еще ни разу не проиграл. После игры 15 февраля с белорусской командой ФК «Витебск», выступающей в Высшей лиге белорусского чемпионата, даже тренер противника высоко оценил мастерство тверских футболистов.

До возобновления сезона чуть больше месяца. Тверичане активно тренируются, чтобы достойно продолжить сезон.

В белорусском Витебске у тверичан были полноценные двухнедельные спортивные сборы. За это время ФК «Тверь» дважды сыграл против ФК «Витебск». Первый матч 8 февраля закончился ничьей со счетом 2:2. Тверская команда хоть и вырвалась во втором тайме вперед, но не смогла удержать счет 2:1.

А вот во второй встрече 15 февраля тверичане одержали победу всухую – 2:0. Забитые в первом тайме два гола так и остались безответными.

Главный тренер витеблян Евгений Чернухин высоко оценил способности тверских игроков. Он даже предположил, что ФК «Тверь», попади в белорусскую Высшую лигу, не затерялся бы там.

– Команда молодая, агрессивная, амбициозная, организованная. Пытается оказывать давление, прессинговать. Очень добротная команда. Мы довольны нашими спаррингами с «Тверью». Во второй игре нам не удалось оказать должного сопротивления, от этого осталось чувство досады, – цитируют тренера из Витебска Евгения Чернухина на сайте ФК «Тверь».

К сожалению, трансляция игр не велась, но в сеть после матча выкладывали записи голов, забитых тверичанами.

Напомним, сезон для ФК «Тверь» возобновится 1 апреля. Тверичане в 17-м туре сыграют в гостях с «Торпедо» из Владимира. О времени и месте проведения игры пока не сообщается. Сейчас наши футболисты во второй группе чемпионата «Олимп – первенство ПФЛ» занимают шестое место. Владимирское «Торпедо», опережая тверичан на два очка, занимает третье место.