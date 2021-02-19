Февраль в этом году выдался необычайно снежным, да еще и холодным. Наступления скорой весны пока ничего не предвещает. Под толстым слоем снега уютно зимуют всякие букашки-вредители. Проснувшись и оголодав, они ринутся на наши огороды, дабы устроить там праздник жизни и продолжить род. Останется ли что-то после этого пиршества дачникам? Особенно если перелетные птицы вернутся к нам позже. А такие подозрения закрадываются - что делать пичугам на этой снежной равнине?Как выяснилось, некоторые птицы, действительно, могут вернуться в наши края с небольшим опозданием. Но не все.- Для наших краев это вполне нормальная зима - февраль и должен быть снежным. Решаясь вернуться, перелетные птицы большее внимание обращают на изменения светового дня, - объяснил «КП»-Тверь» доктор биологических наук, профессор Андрей Зиновьев. - Поэтому в путь они обычно отправляются в одно и то же время. Но увидев, что снега еще много, некоторые могут просто притормозить в пути.Однако касается это только тех птиц, которые собирают корм на земле. Например, перепелов. Пернатые, которые питаются в основном на деревьях, вернутся в срок. Но даже если бы припозднились и они, на огородниках это никак не отразилось бы.- Птицы в любом случае будут здесь сразу, как сойдет снег. Паразиты к тому моменту еще не начнут размножаться. Они будут ждать более теплых температур, им нужно время, - успокоил профессор.Разные птицы в принципе прилетают к нам в разное время. Пиком их прилета условно считается Международный день птиц - 1 апреля. Но есть гораздо более ранние пташки.- Грачи, по долгим многолетним наблюдениям, раньше прилетали к нам до 8 марта. Но в последние годы сроки сдвинулись, теперь основная масса прилетает позже примерно на неделю, - рассказывает орнитолог, кандидат биологических наук, доцент ТвГУ Андрей Виноградов. - Некоторые птицы уже сейчас здесь. Например, зяблик. Его не зря так назвали: он появляется еще в холода. Правда, никогда нельзя точно сказать, вернулся ли он уже, или не улетал вовсе.Средняя дата прилета скворцов, по словам Андрея Виноградова, - 22 марта. Эти птицы теперь тоже возвращаются немного позже. А вот чайки стали, наоборот, более ранними. Если еще пару десятилетий назад они прилетали в апрельский ледоход, случавшийся в первой декаде месяца, то теперь традиционно расселяются в городе уже к 1 апреля.Позже всех стоит ждать птиц, в рацион которых входит зеленая пища. Так, гуси не появятся у нас раньше, чем из земли покажутся хотя бы полуторасантиметровые ростки свежей травы.А В ЭТО ВРЕМЯВ Торопце посчитали лебедей. Изящные птицы уже не первый год остаются на зимовку на озере Соломино (или Соломенное) и реке Торопе. Явление это для наших краев экстраординарное. Но, наподобие тверских уток, лебеди решили пренебречь долгими энергозатратными перелетами, рассудив, что пропитания им хватит и здесь.Пересчитал торопецких лебедей местный житель Александр Евлампиев.- На реке Торопе в районе улицы Плавной, по разным подсчетам, зимует около ста лебедей, я насчитал 78 птиц, - сообщил он на своей странице в соцсети.