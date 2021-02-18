17 февраля в Санкт-Петербурге на площадке ИТАР-ТАСС прошла онлайн пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Руководитель газовой компании рассказал об исполнении Программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром» в 2020 году, а также планах по газификации субъектов РФ на пятилетнюю перспективу до 2026 года и ответил на вопросы региональных и федеральных СМИ.По словам Сергея Густова, к концу 2025-го года уровень полной технически осуществимой сетевой газификации будет достигнут в 35 субъектах РФ.Газифицируют 3 тысячи 623 населенных пункта. Будет построено 2 тысячи 36 объектов газоснабжения общей протяженностью более 24 тысяч 432 километров. Газом будут обеспечены 3 тысячи 228 котельных и 538 тысяч домовладений и квартир.По информации АО «Газпром газораспределение Тверь» в Тверской области на этот период запланировано строительство газопровода-отвода к городу Нелидово с тремя газораспределительными станциями – «Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино». Будут также строить межпоселковые газопроводы для газификации 42 населенных пунктов. В том числе, впервые создадут условия для подачи газа в Нелидовский городской округ, Жарковский и Молоковский районы, Бельский, Весьегонский, Западнодвинский, Краснохолмский, Оленинский, Сандовский и Торопецкий муниципальные округа. «Газпром» инвестирует в Тверскую область 15,9 миллиардов рублей – это в 19,5 раз больше, чем в 2016-2020 годах.Для того чтобы визуализировать процесс газификации регионов «Газпром межрегионгаз» разработал интерактивную карту – gazprommap.ru. Это электронная карта со справочной информацией о 67 регионах России, участниках Программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы.