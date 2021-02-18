До весны пока далеко. Дав лишь небольшое послабление, февраль вновь припорошит нас снегом и удивит крепким морозцем.- От нас уходит скандинавский антициклон. В ночь на субботу еще -23. Но субботним днем к региону приблизится североатлантический циклон и станет немного теплее. А там и новая порция осадков подоспеет, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу днем -13, в воскресенье -10. В выходные будет небольшой снег. Усилится он ночью с воскресенья на понедельник.В первую половину понедельника придется вновь взяться за лопаты: выпадет около 5 мм осадков. Но пока еще не так холодно: -12. Давление растет: с 757 мм рт. ст. на выходных до 767 мм - во вторник.К вечеру понедельника снег затихнет. Со стороны Баренцева моря к нам спешит очередной антициклон, который одарит мужчин во вторник, 23 февраля, 20-градусным морозом (но он смягчится уже в среду до -15).Так что, отправляясь 23 февраля к мемориалам или на рыбалку, одевайтесь теплее! Всех с праздником и будьте здоровы!Кстати, в народе считается, что именно с 23 февраля морозы должны начать слабеть. В этот день Православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря - Прохора. Говорят: «Пришел Прохор - весна во двор заглянула». А еще сильный мороз 23 февраля, который обещают нам метеорологи, по народной примете предвещает теплый март: «На Прохора зима злится, но весну чует».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.