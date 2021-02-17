Досуг в Твери с 17 по 24 февраля: Краски музыки, картины мира и взгляд в прошлое

Скучать не придется.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
КОНЦЕРТЫ
Музыкальный калейдоскоп
В Тверской академической филармонии в ближайшее время ожидается настоящий калейдоскоп музыкальных представлений.
20 февраля тверской публике подарят концерт «Краски мира».
Вот как пишут организаторы про это представление:
- У каждой страны, у каждого города свой колорит, своя самобытность, своя индивидуальность и мировоззрение. И всюду звучит музыка! Подарите себе яркое музыкальное путешествие по странам и народам мира – настоящее удовольствие слуху и душе. Вас ждёт необъятная панорама эмоций и чувств, звуковых интонаций и ритмов.
В роли художников с музыкальными кистями выступит струнный квинтет «Ad Libitum» в составе: Татьяна Николаенко (гитара), Ольга Орлова (фортепиано), Александр Ипполитов (ударные). Также на сцену выйдет и споет мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ».
В программе: произведения Л. Боккерини, А. Пьяццоллы, А. Ромеро, Р. Алдулеску, А. Маркеса, Л. Бернстайна и других потрясающих композиторов.
Предварительное начало концерта: в 18:30. Но время может измениться. Об этом узнавайте в тверской филармонии по телефону: 34-64-34.
Стоимость билетов: 450 рублей.
В роли художников с музыкальными кистями выступит струнный квинтет «Ad Libitum». Фото: Тверская филармония
21 февраля в 13.00 в филармонии начнется концерт «Эх, зима, зима». На сцене выступят воспитанники «Хоровая школа мальчиков и юношей» из города Конаково.
Стоимость билетов: 500 рублей.
24 февраля в 18.30 тверской публике представят программу «От барокко до романтизма». Исполнит её на фортепиано лауреат международных конкурсов Сергей Каспров. Он сыграет отрывки из произведений Д. Скарлатти, Ф. Шопена, Ф. Листа.
Сергей Каспров - пианист, клавесинист и органист, один из самых неординарных музыкантов нового поколения. Он обладает уникальной способностью вжиться в атмосферу творчества и возникновения сочинений, передать тончайшие стилевые градации пианизма разных времен.
Стоимость билетов: 500 рублей.
Вход на концерты - в масках!
Тверская филармония приглашает на очередные интересные концерты. Фото: Тверская филармония.
ВЫСТАВКИ
Арт-прорыв
В Тверском городском музейно-выставочном центре в большом зале открылась масштабная выставка-продажа «Арт-Прорыв. Перекресток».
28 лет назад выпускники Тверского художественного училища им. Венецианова организовали творческое объединение «Перекресток», а в 2015 году запустили выставочный проект под названием «Арт-прорыв».
В 2021 году в очередной выставке-продаже принимает участие более 60 авторов из Твери, Тверской области, Москвы и Пскова.
В экспозиции представлены работы различных жанров и направлений - живопись, графика, объемные витражи, батик, куклы ручной работы, игрушки, авторские ювелирные изделия, зеркала с элементом фьюзинга и многое другое.
Во время работы выставки будут проходить творческие встречи с художниками, различные мастер-классы (валяние, изготовление броши), экскурсии для детей и взрослых.
Приятный бонус - каждому 50-му посетителю памятный сувенир от художественного объединения «Перекресток»
Проект осуществляется в том числе при информподдержке радио "Комсомольская правда"-Тверь.
Вход на выставку-продажу - свободный. Она будет действовать до 28 февраля.
С экспозицией можно ознакомиться ежедневно, в понедельник, вторник, субботу и воскресенье — с 11:00 до 18:00, в остальные дни — с 11:00 до 20:00.
Не забывайте маски.
Арт-прорыв ждет вас. Фото: ТГМВЦ
От Мунка до Босха и наоборот
19 февраля в том же музейно-выставочном центре, но в малом зале откроется выставка «От Мунка до Босха. Самые загадочные картины мира».
В экспозиции представлены выполненные в точнейшей технике "жикле" репродукции картин известнейших и гениальных художников.
Цена билета: для взрослых - 250 рублей, для детей, студентов и пенсионеров - 200 рублей.
21 февраля в 18:00 в центре состоится посвященный этой выставке арт-вечер. Для любителей искусства приготовлены: - экскурсия по выставке;
- лекция о самых загадочных и невообразимых историях и тайнах жизни, связанных с известными живописцами;
- мастер-класс «Абстрактная графика».
Цена билета - 600 рублей.
Необходима предварительная запись: 8 919 066 96 15.
Приходите на выставку. Фото: ТГМВЦ
Под старинными сводами
В Музее тверского быта в отреставрированном Доме купцов Арефьевых с 19 февраля начинает работать новая экспозиция «Красота и польза. Декоративно-прикладное искусство Тверской земли».
Новое экспозиционно-выставочное пространство является синтезом редчайших вещественных памятников из собрания Тверского государственного объединённого музея.
Экспозиция размещается в двухэтажном доме купцов Арефьевых, построенном в 1768 году.
В самом большом зале музея под старинными сводами, украшенными барельефом двуглавого орла, воспроизведён интерьер парадного зала купеческого дома XVII века и визуализирована легенда о том, как купцы Арефьевы принимали у себя царя Петра I.
Погрузиться в старинную эпоху, увидеть лучшие образцы декоративно-прикладного искусства нашего региона посетителям помогут подлинные вещи XVIII – XIX веков.
В музее можно будет увидеть интерьер дома иконописца конца XIX – начала XX века: мастерскую и жилую часть помещения. Музейное пространство организовано таким образом, чтобы обеспечить посетителю погружение в эпоху и быт ремесленника того времени. Современные проекции воспроизводят все этапы работы мастера над иконой...
Адрес: ул. Горького, д. 23А
Режим работы: ср.-вск. с 10.00 до 18.00 (касса до 17.00), пн.-вт. – выходной
Телефон для справок: 8 (4822) 52-84-04.
Цена билета: от 50 до 100 рублей.
Это всего лишь малая часть старинной экспозиции. Фото: Музей тверского быта
искусства