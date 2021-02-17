Досуг в Твери с 17 по 24 февраля: Краски музыки, картины мира и взгляд в прошлое

Скучать не придется. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КОНЦЕРТЫ

Музыкальный калейдоскоп

В Тверской академической филармонии в ближайшее время ожидается настоящий калейдоскоп музыкальных представлений.

20 февраля тверской публике подарят концерт «Краски мира».

Вот как пишут организаторы про это представление:

- У каждой страны, у каждого города свой колорит, своя самобытность, своя индивидуальность и мировоззрение. И всюду звучит музыка! Подарите себе яркое музыкальное путешествие по странам и народам мира – настоящее удовольствие слуху и душе. Вас ждёт необъятная панорама эмоций и чувств, звуковых интонаций и ритмов.

В роли художников с музыкальными кистями выступит струнный квинтет «Ad Libitum» в составе: Татьяна Николаенко (гитара), Ольга Орлова (фортепиано), Александр Ипполитов (ударные). Также на сцену выйдет и споет мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ».

В программе: произведения Л. Боккерини, А. Пьяццоллы, А. Ромеро, Р. Алдулеску, А. Маркеса, Л. Бернстайна и других потрясающих композиторов.

Предварительное начало концерта: в 18:30. Но время может измениться. Об этом узнавайте в тверской филармонии по телефону: 34-64-34.

Стоимость билетов: 450 рублей.

В роли художников с музыкальными кистями выступит струнный квинтет «Ad Libitum». Фото: Тверская филармония

21 февраля в 13.00 в филармонии начнется концерт «Эх, зима, зима». На сцене выступят воспитанники «Хоровая школа мальчиков и юношей» из города Конаково.

Стоимость билетов: 500 рублей.

24 февраля в 18.30 тверской публике представят программу «От барокко до романтизма». Исполнит её на фортепиано лауреат международных конкурсов Сергей Каспров. Он сыграет отрывки из произведений Д. Скарлатти, Ф. Шопена, Ф. Листа.

Сергей Каспров - пианист, клавесинист и органист, один из самых неординарных музыкантов нового поколения. Он обладает уникальной способностью вжиться в атмосферу творчества и возникновения сочинений, передать тончайшие стилевые градации пианизма разных времен.

Стоимость билетов: 500 рублей.

Вход на концерты - в масках!

Тверская филармония приглашает на очередные интересные концерты. Фото: Тверская филармония.

ВЫСТАВКИ

Арт-прорыв

В Тверском городском музейно-выставочном центре в большом зале открылась масштабная выставка-продажа «Арт-Прорыв. Перекресток».

28 лет назад выпускники Тверского художественного училища им. Венецианова организовали творческое объединение «Перекресток», а в 2015 году запустили выставочный проект под названием «Арт-прорыв».

В 2021 году в очередной выставке-продаже принимает участие более 60 авторов из Твери, Тверской области, Москвы и Пскова.

В экспозиции представлены работы различных жанров и направлений - живопись, графика, объемные витражи, батик, куклы ручной работы, игрушки, авторские ювелирные изделия, зеркала с элементом фьюзинга и многое другое.

Во время работы выставки будут проходить творческие встречи с художниками, различные мастер-классы (валяние, изготовление броши), экскурсии для детей и взрослых.

Приятный бонус - каждому 50-му посетителю памятный сувенир от художественного объединения «Перекресток»

Проект осуществляется в том числе при информподдержке радио "Комсомольская правда"-Тверь.

Вход на выставку-продажу - свободный. Она будет действовать до 28 февраля.

С экспозицией можно ознакомиться ежедневно, в понедельник, вторник, субботу и воскресенье — с 11:00 до 18:00, в остальные дни — с 11:00 до 20:00.

Не забывайте маски.

Арт-прорыв ждет вас. Фото: ТГМВЦ

От Мунка до Босха и наоборот

19 февраля в том же музейно-выставочном центре, но в малом зале откроется выставка «От Мунка до Босха. Самые загадочные картины мира».

В экспозиции представлены выполненные в точнейшей технике "жикле" репродукции картин известнейших и гениальных художников.

Цена билета: для взрослых - 250 рублей, для детей, студентов и пенсионеров - 200 рублей.

21 февраля в 18:00 в центре состоится посвященный этой выставке арт-вечер. Для любителей искусства приготовлены: - экскурсия по выставке;

- лекция о самых загадочных и невообразимых историях и тайнах жизни, связанных с известными живописцами;

- мастер-класс «Абстрактная графика».

Цена билета - 600 рублей.

Необходима предварительная запись: 8 919 066 96 15.

Приходите на выставку. Фото: ТГМВЦ

Под старинными сводами

В Музее тверского быта в отреставрированном Доме купцов Арефьевых с 19 февраля начинает работать новая экспозиция «Красота и польза. Декоративно-прикладное искусство Тверской земли».

Новое экспозиционно-выставочное пространство является синтезом редчайших вещественных памятников из собрания Тверского государственного объединённого музея.

Экспозиция размещается в двухэтажном доме купцов Арефьевых, построенном в 1768 году.

В самом большом зале музея под старинными сводами, украшенными барельефом двуглавого орла, воспроизведён интерьер парадного зала купеческого дома XVII века и визуализирована легенда о том, как купцы Арефьевы принимали у себя царя Петра I.

Погрузиться в старинную эпоху, увидеть лучшие образцы декоративно-прикладного искусства нашего региона посетителям помогут подлинные вещи XVIII – XIX веков.

В музее можно будет увидеть интерьер дома иконописца конца XIX – начала XX века: мастерскую и жилую часть помещения. Музейное пространство организовано таким образом, чтобы обеспечить посетителю погружение в эпоху и быт ремесленника того времени. Современные проекции воспроизводят все этапы работы мастера над иконой...

Адрес: ул. Горького, д. 23А

Режим работы: ср.-вск. с 10.00 до 18.00 (касса до 17.00), пн.-вт. – выходной

Телефон для справок: 8 (4822) 52-84-04.

Цена билета: от 50 до 100 рублей.

Это всего лишь малая часть старинной экспозиции. Фото: Музей тверского быта

искусства