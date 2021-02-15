Жители Тверской области берут более двух с половиной миллионов кредитов в год

Кредиты жители Тверской области берут часто. В прошлом году к невысокому уровню дохода, провоцирующему ввязываться в финансовую кабалу, добавились еще и проблемы, связанные с коронавирусом. При этом, с готовностью соглашаясь взять кредит, мы слишком мало знаем о принципах планирования собственного бюджета.Какие сложности влечет эта ситуация, рассказала региональный уполномоченный по правам человека Надежда Егорова в своем специальном докладе «Актуальные вопросы защиты прав жителей Тверской области как потребителей финансовых и юридических услуг».Выявить основные проблемы помогло социологическое исследование, в ходе которого в различных муниципальных образованиях региона были опрошены 528 человек. «КП»-Тверь» приводит несколько интересных цифр и фактов из доклада.На черный день не откладываем, на пенсию не копимМы не привыкли или не имеем возможности откладывать деньги, не умеем планировать свой бюджет. Исследование показало, что так называемые сберегательные стратегии жителями Тверской области применяются слабо.Вот какова ситуация со сбережениями на черный день:всегда откладывают на черный день - 25,1%;иногда откладывают на черный день - 41,6%;никогда не откладывают на черный день - 27,4%;затруднились ответить - 5,8%.Откладывают себе на старость люди еще реже: только одна восьмая респондентов.Потеряв работу, почти треть опрошенных жителей Тверской области не сможет оплачивать свои расходы даже в течение месяца. Тех же, кто в случае потери работы сможет жить, используя накопления и другие источники дохода, год и более, всего 2,7%.Кредиты на текущие расходыВ течение последних 10 лет 48,8% респондентов брали те или иные кредиты. При этом, отмечает омбудсмен, респонденты часто берут в кредит достаточно крупные денежные суммы или оформляют несколько кредитов одновременно.Деньги люди занимают у банков далеко не всегда на крупные покупки. Нередко этими средствами просто покрываются текущие бытовые расходы. Или оплачиваются ранее взятые кредиты, порождая замкнутый круг.Число должников растетВ 2019 году жителям Тверской области выдано 2 653 106 кредитов, за 6 месяцев 2020 года - 1 302 487 (информация Центробанка).Количество должников, которые не могут выплачивать кредиты, тоже растет. По данным регионального Управления Федеральной службы судебных приставов, банки все чаще взыскивают долги с жителей Тверской области через данное ведомство. В 2018 году таких исполнительных производств было 54 294, в 2019 году - 76 803 и только за 6 месяцев 2020 года - 69 962. Можно с уверенностью предположить, что по итогам двух полугодий 2020 года число исполнительных производств о взыскании кредитных долгов вырастет вдвое (по сравнению с 2019 годом).Причинами того, что люди не могут расплатиться с банками, Надежда Егорова называет рост безработицы и то, что люди не обращают внимания на жесткие условия кредитных договоров. А, как показывает практика, условия договора впоследствии поменять крайне сложно, если возможно вообще.Ипотечные должникиНаиболее печальные ситуации складываются с долгами по ипотеке. По данным тверского отделения Центробанка, долги по ипотеке составляют 18% от общей доли просроченных кредитов.Жилье, заложенное по договору ипотеки, могут просто изъять и выставить на продажу. Причем, если семья оплатила часть ипотеки материнским капиталом, его будет уже не вернуть.Надежда Егорова полагает, что необходимо внести изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в части возврата средств материнского капитала в бюджет в подобных случаях. Тогда, поправив свое финансовое положение, семья могла бы использовать эти средства на покупку недвижимости повторно. Сегодня такой возможности нет.Реструктуризация долгаЕсли заемщик не в силах расплатиться с долгом банку, законодательством предусмотрена возможность реструктуризации долга: его рефинансирования (оформления кредита в другом банке на более лояльных условиях), пролонгации (увеличения срока погашения кредита и уменьшения размера ежемесячного платежа), кредитных каникул.Однако, напоминает региональный омбудсмен, это право кредитора, то есть банка, а не заемщика. То есть реструктурировать долг можно только по взаимному согласию с банком. И банки идут на уступки далеко не всегда.Личное банкротствоЕсли согласия банка на реструктуризацию долга получить не удалось, большинство должников видят спасение лишь в процедуре банкротства физического лица. Начиная с октября 2015 года ежегодно количество банкротов возрастает, отмечается в докладе. По данным арбитражного суда Тверской области, в 2018 году в регионе было принято 39 решений о признании граждан банкротами, в 2019 году - 77, а за шесть месяцев 2020 года - 46.Вместе с тем, анализируя обращения граждан, тверской омбудсмен полагает, что люди не в полной мере представляют себе последствия этой процедуры. К наиболее существенным минусам личного банкротства относятся:- возможность для кредитора оспорить сделки по отчуждению имущества за последние три года;- реализация имущества (ипотечной квартиры или дома, автомобиля, самоходной техники, плавательных средств, другого дорогостоящего имущества, доли в уставном капитале ООО);- невозможность получения кредитов без оповещения потенциального кредитора о личном банкротстве;- невозможность в течение 5 лет занимать руководящие должности в компаниях, входить в совет директоров.Кроме того, процедура личного банкротства сложна и обременена большим количеством формальностей.Повышение финансовой грамотностиГлавный вывод, который из вышесказанного делает уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова: нам необходимо повысить свою финансовую грамотность. Планировать бюджет, разумно принимать решения о кредитах, учитывая все возможные негативные последствия, внимательно читать кредитные договоры, знать свои законные права и обязанности, не пренебрегать обращениями в организации по защите прав потребителей.