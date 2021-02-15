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Экономика

Жители Тверской области берут более двух с половиной миллионов кредитов в год

И, согласно исследованию регионального уполномоченного по правам человека, из-за низкой финансовой грамотности многие попадают в финансовую кабалу
Виктория ТУШКОВА