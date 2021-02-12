За год пандемии количество безработных в Тверской области выросло в пять раз

К концу 2020 года в Тверской области числились 20 274 безработных. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

За 2020 год число безработных в Тверской области выросло почти в пять раз - таковы официальные данные Тверьстата. В конце 2019 года в регионе был зарегистрирован 4221 безработный. К концу 2020-го число официально безработных выросло до 20 274 человек, то есть увеличилось в 4,8 раза.

Тенденцию нарушила пандемия

В последние годы (с 2016-го по 2019-й) количество зарегистрированных безработных в Тверской области планомерно снижалось. Но с пандемией ситуация стала меняться. Если в марте 2020 года безработными в Тверской области официально числились 4 569 человек, то в мае их количество достигло 12 852 человек.

К концу 2020 года в регионе было официально зарегистрировано 20 274 безработных, состоящих на учете в органах службы занятости. Больше половины из них (11 705 человек) - женщины.

Справедливости ради добавим, что такой резкий рост числа безработных мог быть связан не только с тем, что люди теряли работу из-за пандемии коронавируса, но и потому, что безработные стали активнее регистрироваться в службе занятости. В связи с коронавирусом безработным временно выплачивали повышенные пособия: максимальная сумма выплат была увеличена с 8 000 до 12 130 рублей в месяц.

Уровень безработицы

Сравнивать себя с другими регионами по абсолютному количеству безработных необъективно: численность населения в субъектах РФ очень разнится. Можно сравнить уровни безработицы, то есть отношение численности безработных к численности всех жителей трудоспособного возраста.

Данные возьмем у Росстата. Самые свежие цифры, опубликованные ведомством, - за сентябрь - ноябрь 2020 года. Уровень безработицы в Тверской области за эти три месяца составил 4,8%.

В сводном рейтинге субъектов РФ по уровню безработицы с этим показателем мы оказываемся на 18-м месте. Это, в общем-то, неплохо: Тверская область в двадцатке регионов с самой низкой безработицей. Однако налицо регресс: в конце 2019 года в аналогичном рейтинге мы попали в первую десятку (на 10-е место). Тогда уровень безработицы составлял у нас 3,5%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество безработных, зарегистрированных в Тверской области на конец года:

2016 год - 6 935 человек (из них женщин - 3 622).

2017 год - 5 622 человек (из них женщин - 2 918).

2018 год - 4 376 человек (из них женщин - 2 341).

2019 год - 4 221 человек (из них женщин - 2 323).

2020 год - 20 274 человек (из них женщин - 11 705).