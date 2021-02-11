Тверь засыпает снегом, на дорогах хлопочут коммунальщики, а в МУП «Дирекция парков» тем временем определили лучших снеговиков, слепленных горожанами.Конкурс «Город снеговиков» был объявлен в середине января. Почти месяц большие и маленькие жители Твери лепили снежных баб на любой вкус и фантазию. Победителей назвали 10 февраля.В номинации «Классический снеговик» победила семья Логуновых – Наталья, Денис и их трехлетняя дочь Вероника. Они слепили снеговика в лучших традициях: три снежных кома, нос-морковка и ведёрко на голове.В номинации «Самый большой снеговик» победила целая компания: Николай Батырев, Себастьян Каримов, Мирослава Каримова, Иосиф Каримов, Павел Жуков, Антон Федоров и Анастасия Шанина. Их снеговик едва не вдвое выше человеческого роста.«Самым оригинальным снеговиком» был признан снежный хоккеист от Александра Сударева и Павла Симонова.По условиям конкурса снеговики должны были быть слеплены в одном из парков – в горсаду, парке Победы или парке «Тьмака». Но некоторые горожане делали снежных баб прямо у дома. Работа, выполненная Анастасии Максаковой с семейством, оказалась так хороша, что для нее организаторы добавили еще одну номинацию – «Лучшая работа вне конкурса». Максаковы слепили потешную компанию – сову, козу и сильно укутанного от мороза человечка.Победителей наградят 13 декабря. А «КП»-Тверь» предлагает посмотреть другие работы, присланные на конкурс: