В областной библиотеке имени Горького проходит Неделя тверской книги

В библиотеке имени Горького проходит Неделя тверской книги. Фото: Степан КАМЕНЕВ

9 февраля в библиотеке имени Горького стартовала XVII Неделя тверской книги. Что же подразумевается под «тверской книгой»? Звучат ли имена тверских авторов на всю страну? И чем Неделя тверской книги отличается от Тверского переплета, который тоже широко проходит в Твери и последний шел с сентября по декабрь ушедшего года?

Итак, в 2020 году вышло более 400 книг тверских авторов. Большая часть из них была напечатана в тверских издательствах, меньшая – в других регионах (Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Петрозаводск). Все книги, брошюры, альбомы, методички, диски и другое представлены в большом зале Горьковской библиотеки.

Если даже бегло пробежаться взглядом, видно, что издания посвящены разным темам. От новейших достижений тверской науки до краеведческих изысканий, от художественной литературы до сборников мемуаров…

Многие книги в этот раз были посвящены Великой Отечественной войне. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В 2020-м году одними из центральных тем стали 75-летие Великой Победы и 150-летие Тверского государственного университета.

– Более половины изданий – краеведческие исследования. В 2020 году многие книги были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, кровопролитной Ржевской битве. Среди изданий – хроники военных событий, книги памяти, дневники, письма, воспоминания и т.д. – прокомментировала заведующая информационным краеведческим центром библиотеки Наталья Волкова.

В 2020-м, среди иных подобных изданий, вышла книга ветерана Великой Отечественной войны Ивана Кладкевича «Гвардии рядовой Великой Отечественной».

В этот раз гости Недели тверской книги были в масках и старались сидеть через одного. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Заведующая краеведческим инфоцентром храма книги Наталья Волкова рассказала, что в коронавирусный 2020-й книг вышло меньше чем обычно – 400. Многие из них напечатаны очень скромным тиражом. Максимум – полторы тысячи экземпляров. Исключение – книга «Маресьев» про легендарного летчика тиражом пять тысяч экземпляров. В 2019-м, например, число изданий достигало 500, а в другие годы и 600, и 700. Неделя Тверской книги проходит с 1994 года.

Первоначально на ней обсуждали проблемы содержания, оформления и распространения новых изданий. В настоящее время Неделя Тверской книги стала форумом тверских литераторов, библиотечных работников и тех, кто интересуется тверской литературой.

В рамках открытия Недели вручают призы симпатий библиотекарей авторам, издателям и читателям. Также дипломом отмечают книгу, ставшую открытием года. Таковым изданием 2020-го стал труд Елены Антиповой «Завод Гужева-Масленикова-Белина в деревне Чернятка», которая больше всех поразила библиотечное сообщество. Это история гончарно-майоликовых фабрик Тверской губернии.

Ух, вот это название! Фото: Степан КАМЕНЕВ

Но.

– Литературного процесса в Тверской области нет, – констатировал литературный критик, доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью ТвГУ Александр Бойников. – Конечно, такое мероприятие, как Неделя Тверской книги необходимо. Но это больше смотр того, что издавалось. Я знаю молодых авторов из Твери, которые выпускают книги, к примеру, в Москве и не заявляются на Неделю.

Александр Михайлович заметил, что многие книги, представленные на выставке, это все же специализированная литература. Известных широкому кругу литераторов он бы не назвал. Тверская писательская организация не проявляет себя.

Исключение составляют, пожалуй, книги Гайды Лагздынь. Гайда Рейнгольдовна сама пришла на Неделю тверской книги. Несмотря на свой возраст, а ей 90 лет, детская писательница и поэтесса плодотворно работает. На выставке книжного праздника представлен сборник ее лирики «Гипоталамус нервно бьется, поэт рыдает и смеется», а также такие книги-вырубки, как: «Снегурочка», «Дед Мороз», «Зеленая аптека» (новое направление – биохимия в сказках) и др. Изданы не только в 2020-м, но и в 2021-м году.

Писательница Гайда Лагздынь (первая справа) презентовала на выставке несколько новых книг. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Я вчера специально смотрела, как народные массы реагируют на выставку книг. Основная часть, особенно молодые, после официальной части, встали и ушли. У стендов стояли, в основном, те, кто сам занимается литературой, – сетует литератор Гайда Лагздынь. – И, кроме того, я не кичусь собой, но, ни слова не сказали о моей награде, а все-таки я представляла Тверскую область на всероссийском уровне.

Напомним, 24 августа Гайду Лагздынь за литературные труды удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ о награждении подписал Президент России Владимир Путин. Презентовать свои книги Гайда Рейнгольдовна обещала 11 февраля в 16:00 на круглом столе в библиотеке имени Горького.

Завершится Неделя тверской книги 15 февраля. К этому моменту читатели должны голосованием выбрать лучшую тверскую книгу 2020-го. После этого, в марте, все издания отправятся в районы Тверской области. Часть мероприятий Недели в этот раз транслируется онлайн на Интернет-ресурсах библиотеки.

Не так много посетителей книжного праздника остались после торжественной части. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Ну и, что касается Тверского переплета. Неделя книги ничем от переплета не отличается, за исключением того, что на неделе представлены книги только тверских авторов, а на переплете – любых.