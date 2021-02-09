Мужчину, задушившего 13-летнюю дочь своей сожительницы, задержали в Твери

Предполагаемого убийцу ребенка задержали в столице Тверского региона. Фото: оперативная съемка, СУ СК по Тверской области.

Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве 13-летней дочери своей сожительницы, схвачен силовиками в Твери. О задержании 33-летнего Никиты Сильнова в СК по Тверской области сообщили 9 февраля.

Напомним, убийство ребенка произошло в Нелидово – районном центре на западе Тверской области. Незадолго до трагедии мать девочки попала в больницу, а дочь оставила на попечение своего сожителя. Когда 13-летняя Вероника Иванова (данные девочки изменены) перестала выходить на связь, мать испугалась и позвонила в полицию.

Девочку нашли мертвой 6 февраля 2021 года в квартире. Сильнова, сожителя матери, там не было. Он исчез, прихватив ценные вещи.

Сильнов стал основным подозреваемым и был объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело возбудили по фактам убийства и совершения кражи (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ). Следствие сразу заподозрило Сильнова, так как мужчина уже был осужден по тяжкой статье. В августе 2008 года ему присудили 15,5 с лет строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, а также за убийство с целью замести следы преступления. 19 июня 2019 года он был освобожден по УДО.

По версии следствия дочь своей сожительницы Сильнов задушил шарфом.

- 33-летний житель города Нелидово, находясь в квартире по месту своего жительства, используя шарф, задушил малолетнюю дочь своей сожительницы, после чего с места преступления скрылся, захватив с собой ценные вещи из квартиры, - так сообщают в СК об этом чудовищном преступлении.

Благодаря совместным действиям сотрудников следственного комитета и полиции, подозреваемый в убийстве девочки был оперативно установлен и задержан, но уже не в Нелидове, а в Твери. Что он делал в столице региона и у кого скрывался, пока неизвестно. В интересах следствия подробная информация не распространяется.

Сейчас следствие готовит в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшей трагедии продолжается.

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