Тверская актриса Юлия Бедарева рассказала о работе в сериале «Склифосовский» и, почему не стала патологоанатомом

Юлия Бедарева недавно попала за кулисы "Вечернего Урганта". Пришла мужа поддержать... Фото: из личного архива Юлии Бедаревой.

На телеэкранах продолжается многолетний сериал о трудовых подвигах и перипетиях жизни российских медиков «Склифосовский». Вернее недавно вышли первые серии его уже восьмого сезона. В одной из ролей там появилась очаровательная тверская актриса театра и кино Юлия Бедарева. И, кстати, персонаж, которого ей пришлось сыграть, был для нее практически в новинку.

Почему? О чем речь?

Об этом «КП»-Тверь» узнала, что называется, из первых уст - от самой актрисы.

- Я сыграла там маму потерпевшего, и таких возрастных героинь мне еще не приходилось играть - значительно старше меня. Хотя в фильме «Беглецы» мой персонаж тоже был страше, но не настолько. На съемках в сериале пришлось накладывать особый грим, в общем, это был интересный опыт, интересная роль, - поделилась Юлия.

- Вам там пришлось с популярным на всю страну актером и шоуменом Максимом Авериным контактировать. Каков он на съемочной площадке?

- Отличный, с ним легко играется, он хороший партнер.

- А где проходили съемки, случайно не в настоящей больнице?

- Нет, конечно, - улыбнулась Юлия. - Сериал же много лет снимают. Созданы масштабные декорации, имитирующие клинику.

- Сериал о медиках, и до нас дошли слухи, что вы сама могли связать свою жизнь с медициной? Правда?

- Мама хотела, чтобы я стала врачом. Тогда я, из юношеского максимализма, сказала, что буду либо хирургом, либо патологоанатомом.

- Крови, трупов не боялись?

- В том-то и дело, что когда меня привели в морг (в медучилище — Ред.), то я поняла, что медицина, а тем более такая жесткая — это не мое. Но корочку медсестры все-таки получила.

- В актерстве помогло?

- Да, вы знаете, я как то играла медсестру и полученные навыки помогли лучше роль исполнить. Я вообще-то и капельницу и уколы могу поставить. Все это реально умею.

- А доведись, какого бы вы врача сыграли: строго или мягкого?

- Я бы точно сыграла строго и требовательного. Я и сама по жизни вообще строга и требовательна.

А это Юлия не в "Склифосовском", а в другом остросюжетном сериале "Концелярская крыса". Фото: из личного архива Юлии Бедаревой

- Юлия, мы слышали, что ваше детство прошло в рабочем поселке? Как удалось стать актрисой?

- Да, я родилась в Вышнем Волочке, но родителям дали квартиру в рабочем поселке в нескольких километрах от города. Там прошло мое детство. И мне очень хотелось вырваться — пойти за мечтой. Всеми силами шла к этому. Где-то вопреки желанию родителей.

- А кто ваши родители по профессии?

- Папа — строитель, а мама — банковский работник.

- Когда у вас появилось желание стать актрисой, может кто-то из известных, кого видели по телевизору, «сподвиг» на это?

- С детства, сколько себя помню, хотела стать актрисой, играть на сцене. Кто сподвиг? Ну, пожалуй, Алла Пугачева, увидела ее в фильме «Женщина, которая поет» и восхитилась.

- Какие мастера лицедейского искусства повлияли на вас потом, в начале вашего актерского пути?

- Безусловно, это корифеи Тверского академического театра драмы Ирина Васильевна Андрианова и Константин Глебович Юченков.

- Помните какой-то особый их совет?

- Да, Константин Глебович мне как-то сказал: «Когда репетируешь роль, перестань смотреться в зеркало?». Не знаю до сих пор, что он имел в виду, но к совету прислушалась.

- И, последний на сегодня вопрос. Скажите, какие роли в киносериальной карьере для вас были самые интересные?

- Я так не хочу отвечать, я хочу думать, что самые интересные еще впереди.

- Тогда, кого бы хотели сыграть? Представителя какой профессии?

- Пилот самолета. Или космонавта, - лишь на секунду задумавшись, ответила Юлия.

Сериал «Склифосовский» смотрите на телеканале «Россия 1» по будням (кроме пятницы) в 21:20.