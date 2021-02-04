Старицкий район: Корниловские чтения, ремонты ДК и вакцинация населения

Приём жителей есть в графике каждой рабочей поездки. Фото: ЗСТО

Приём жителей есть в графике каждой рабочей поездки. В этот раз он проходил в рамках недели приемов партии «Единая Россия» по теме «здравоохранение». И, конечно, не обошлось без моментов, касающихся пандемии.

- Вопросы были связаны с работой ЦРБ, Старицкой районной поликлиники. Могу сказать, что поликлиника будет оснащаться новым оборудованием. Это очень важный вопрос для Старицы, и в этом году он должен начать решаться. Сейчас в Старицком районе на вакцинацию записано более двухсот человек, - говорит депутат Законодательного Собрания Тверской области Константин Антонов.

Но старичане пришли на прием к депутатам не только по теме здравоохранения. В частности, были обращения по жилью для инвалида с временной регистрацией, по транспорту для спортивной школы.

- Конечно, прием заявлен как тематический, но его нельзя ограничивать только одной темой и мы так никогда не делаем. Если есть насущные проблемы у жителей, то они о них говорят. Что-то удаётся решить на месте, а что-то мы берем в разработку - до выяснения ситуации, - поясняет председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

После приёма состоялось возложение цветов к памятнику адмиралу Корнилову. В этом году отмечается 215-я годовщина со дня его рождения. Мероприятий запланировано достаточно много, включая уже традиционные Корниловские чтения, которые пройдут 12 февраля в Луковниково, откуда родом сам Корнилов.

- Мероприятий на текущий месяц запланировано много, включая День Корнилова в Луковниковской школе. У нас будут открыты и двери музея рода Корниловых в Рясне, - рассказывает заместитель главы администрации Старицкого района Марина Рыжкова.

Следующий объект рабочей поездки - Старицкая школа искусств. Недавно был полностью отремонтирован фасад школы, здание утеплено, заменены все окна. Сейчас поданы документы на вхождение в программу в рамках национального проекта «Культура». Уже есть решение о выделении 13,5 млн. рублей из федерального бюджета, но необходима корректировка проекта.

- Планируем сделать перепланировку помещений, заменить напольные покрытия - в общем, речь о полном капитальном ремонте внутри здания, - делится планами директор Старицкой школы искусств Александр Шабашкин.

Далее - станция Старица и местный Дом культуры. Учреждение среди жителей довольно востребовано: свыше десятка различных кружков, секций, в которых занимаются почти 200 человек. Но сейчас объект попал в разряд проблемных – здание требует довольно серьёзного ремонта.

- Несколько раз район пытался войти с этим объектом в федеральную программу в рамках национального проекта «Культура». Не всё получилось, поэтому сейчас достигнута договорённость о том, что будет сделана ещё одна попытка. Ну а мы через наших депутатов в Государственной Думе, через сенатора Совета Федерации постараемся помочь этот объект продвинуть, - говорит председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Совещание во время рабочей поездки в Старицкой район. Фото: ЗСТО

В финале - посещение станционной школы, которую называют одной из лучших сельских школ региона. Школа активно участвует во всех возможных программах. Например, в рамках одной из программ была капитально отремонтирована кровля на основной части здания учебного заведения.

- Были заменены все окна. В 2017 году у нас было построено мини-футбольное поле с искусственным покрытием, а в 2020-м - площадка для подготовки и сдачи норм ГТО, - рассказывает директор средней школы станции Старица Татьяна Керничишина.

По мнению Сергея Голубева, школа, действительно, соответствует статусу одной из лучших.

- Очень хорошая школа. Здесь не так много ребят обучается, но всё-таки, с учётом подвоза, это 200 человек. Я бы отметил замечательный учительский коллектив. Этим учебным заведением может гордиться как Старицкий район, так и в целом Тверская область, - считает председатель областного парламента.

К слову, собственный яблонево-сливово-вишнёвый сад есть во многих подобных сельских школах, а вот теплицами могут похвастаться лишь единицы. Так что, кроме уроков биологии, ботаники и прочих, школьные теплицы приносят и немалую практическую пользу: свежие овощи и зелень к школьным обедам. К тому, же, по словам директора, в планах этого года - серьёзный ремонт школьного пищеблока.