«Водить автобус в мини-юбке? Легко!»: Девушка - водитель городского транспорта из Твери рассказала о своей работе

Не каждая девушка способна управиться с огромной машиной. Агата Жук - может! Фото: Виктория ТУШКОВА

Новой транспортной системе Твери 3 февраля 2021-го исполняется ровно год. Реформирование пассажирского транспорта шло не без запинок, в самом начале на предприятии «Верхневолжское АТП» были проблемы с кадрами – штат водителей набрали не сразу. Но сегодня автобусы под брендом «Транспорт Верхневолжья» водят 899 водителей. Все - жители Твери и Тверской области, все - профессионалы.

К году со дня начала реформы мы захотели сделать репортаж о каком-то особенном водителе. И такой нашелся.

- Где тут герой, которого мне предстоит интервьюировать? – вошла я на территорию «Верхневолжского АТП», предвкушая встречу с солидным, умудренным многолетним опытом водителем, который будет сурово рубить правду-матку о нарушающих ПДД автомобилистах и пассажирах-зайцах.

- А вот и она - Агата, - представили мне героиню.

Со стула поднялась Агата Жук - водитель автобуса маршрута № 41. Невысокая, очень милая, с шикарными каштановыми волосами и обезоруживающей улыбкой во все 32 белых зуба. На вид совсем молодая девушка. Абсолютно очарованная Агатой, я все же подумала: ну какой тут может быть профессиональный опыт… И оказалась неправа.

Водитель автобуса маршрута №41 Агата Жук. Фото: Виктория ТУШКОВА

МЕЧТАЛА ВОДИТЬ АВТОБУС

Агате Жук 32 года. И семь из них она профессионально водит общественный транспорт. О том, чтобы оставить профессию ради чего-то «более женского», не задумывается.

- На чем ездили до реформы?

- Водила троллейбус, а с началом реформы переучилась на водителя автобуса.

- По троллейбусу не скучаете?

- Я очень люблю троллейбусы. Но, если честно, всегда мечтала автобус водить. Покорить автобус как следующую профессиональную ступень. Но я бы никогда не решилась, наверное, если бы не эта ситуация. Когда встал вопрос, оставить профессию или переучиться с троллейбуса на автобус, я пошла в автошколу и сдала на категорию «Д». Мне просто нравится быть водителем. Тем более что на новых автобусах работать гораздо легче: легкий руль, коробка-автомат, в кабине тепло и уютно.

- Неужели совсем сложностей не возникает?

- Хотелось бы, чтобы еще больше пассажиров начали использовать бесконтактную оплату. Автобус - большая тяжелая машина. Вести ее безопасно, плавно тормозить и маневрировать можно только сосредоточившись и не отвлекаясь от дороги. Но сегодня уже гораздо больше людей расплачиваются по безналу. Ну и дороги, конечно… Хочется, чтобы почаще их чистили и ремонтировали. На неровной дороге от постоянной вибрации начинает болеть голова.

ДЕВУШКА ЗА РУЛЕМ

Казалось бы, в том, что женщины водят транспорт, давно нет ничего удивительного. Тем не менее, в первый раз встретив на месте водителя автобуса Агату, многие пассажиры удивлялись, о чем девушка вспоминает с улыбкой:

- И женщины, и мужчины подходили, расспрашивали. Потом привыкли. Пассажиры вообще у нас хорошие, относятся с пониманием, что-то приятное, бывает, говорят мне. Да и женщин за рулем общественного транспорта все больше становится.

- А какое соотношение мужчин и женщин у вас в коллективе?

- Барышень 47. И более 850 мужчин. Но это пока.

- Как же вы всех этих мужчин с 23 февраля поздравлять будете?

- Вот думаем! Готовиться надо. Год назад, когда реформа только началась, не до поздравлений было.

- А дома не ревнуют, что столько мужчин вокруг?

- Молодой человек не ревнует, доверяет, более того - гордится! Все-таки не у каждого девушка водит автобус. И сын, ему девять лет, тоже горд, что у мамы такая профессия. Я его приводила автобусы смотреть, он был в восторге. Но по моим стопам идти пока не хочет, планирует стать поваром или блогером.

ВСЕГДА С ИГОЛОЧКИ

Еще в первые секунды встречи я отметила, как опрятно выглядит Агата. Строгая белая блузка, элегантный тонкий галстук, юбка и сапожки на небольшом каблуке.

- Неужели так удобно работать?

- Всегда только так! Наша форма - строгая блузка, классическая юбка или брюки.

- Ну, хоть брюки…

- Вы знаете, я девушка, и выглядеть хочется хорошо. И в юбке, и с небольшим удобным каблуком очень даже комфортно. Штанги, как на троллейбусе, теперь тягать не надо. Сейчас ничего физически тяжелого в работе нет. А вот морально иногда бывает тяжеловато: все-таки это тоже работа с людьми и всякое бывает. Но в целом - хорошо!

Агата - очень позитивный и оптимистичный человек. "А как иначе?"- говорит она. Фото: Виктория ТУШКОВА

РАССВЕТЫ, ЗАКАТЫ

Работа водителя автобуса не из легких. Агата работает два дня через два. Вставать приходится в три-четыре часа утра, случаются и более ранние подъемы. Смена длится 12 часов с тремя перерывами на перекус и короткий отдых. Но о своей работе Агата Жук рассказывает исключительно поэтично:

- Ты постоянно на улице и видишь всю красоту природы. Закаты, рассветы - это такая красота! Вы знаете, какое великолепие: выезжаешь утром, а снег повсюду лежит нетронутый! Как первопроходец.

- Как романтично, оказывается…

- Да! А иногда где-нибудь на конечной, где не так светят огни города, выйдешь из автобуса, а в небе луна и звезды, птицы щебечут. Ну как можно попрощаться с этой профессией?

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Карьера водителя общественного транспорта - дело особенное. Ступеней, по которым тут удается подняться, не так много. Поработав достаточное время, можно получить высшее образование и стать начальником колонны. Но водить ты уже не будешь - начальник колонны все-таки управленец. Те водители, что не мыслят себя без руля, могут только развивать свои профессиональные умения.

Но условная, даже шуточная, иерархия среди водителей автобусов есть. Так, водитель автобуса средней вместимости (как автобусы № 211 или № 41, который водит Агата) считает себя круче водителя, катающего пассажиров на автобусах малого класса. Еще солиднее быть водителем автобуса большой вместимости. Такие ездят в Твери на 20, 42, 30-м и других популярных маршрутах. За рулем этих машин в основном сидят настоящие мастодонты тверского общественного транспорта, за плечами которых не один десяток лет в профессии.

Деление это, повторю, очень условное, и водители по большей части просто подтрунивают друг над другом. Но стремиться есть к чему. Когда мы прощаемся на стоянке АТП, взгляд Агаты падает на огромный блестящий междугородний автобус с обтекаемым лобовым стеклом.

- Когда-то и я на таком поезжу, - мечтательно улыбается девушка-водитель.

Поехали! Фото: Виктория ТУШКОВА

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