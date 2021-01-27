Долги по зарплате в Тверской области за год коронавируса сократились почти на 98%

День зарплаты - самый счастливый в месяце! Если зарплату платят в срок. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области резко сократились долги по зарплате. По состоянию на 1 января 2021 года общий размер просроченной зарплатной задолженности в регионе составил 2 млн 334 тысячи рублей. В то время как год назад, 1 января 2020-го, тверские предприятия были должны своим сотрудникам 97 млн 648 тысяч рублей. То есть за год долги различных организаций перед работниками сократились на 97,7%.

Средний долг одному работнику, которому не доплатили зарплату в 2020 году, составляет 17 162 рубля. Годом ранее (по данным на 1 января 2020 года) средний долг по зарплате в расчете на одного работника составлял 92 834 рубля.

Это официальные цифры, которыми поделился Тверьстат. В подсчеты не вошли предприятия малого бизнеса, многие из которых серьезно пострадали из-за коронавируса. Но такое сокращение зарплатных долгов за тяжелый пандемийный год все равно выглядит удивительно, тем более что, по данным того же Тверьстата, это самая маленькая сумма задолженности за последние десять лет.

- Такой статистике, конечно, можно порадоваться. Но нужно обратить внимание на один момент. За пандемийный год прекратили существовать некоторые предприятия, уменьшилось количество действующих организаций. Кроме того, некоторые просто могли уйти в тень, - объяснила «КП»-Тверь» заместитель директора Института экономики и управления по научной работе, доцент кафедры государственного управления, кандидат экономических наук Марина Цуркан. - То есть, нужно учитывать, что сократилось количество работодателей и рабочих мест.

Вместе с тем, отмечает экономист, определенно есть и позитивный фактор, повлиявший на данную статистику: работодателям помогло расплатиться с работниками государство.

- Я думаю, что на улучшение ситуации с долгами по зарплате повлияли также меры государственной поддержки предприятий, введенные в связи с пандемией, - продолжает Марина Цуркан. - Предприятиям выдавались беспроцентные кредиты на погашение задолженности по зарплате, и, судя по данной статистике, эти меры сработали. Если бы таких кредитов не было, то все суммы, что были выданы за год на погашение долгов, нужно было бы прибавить к данной статистике.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Задолженность предприятий (кроме малого бизнеса) Тверской области перед своими работниками:

на начало 2012 года – 9,1 млн руб.;

на начало 2013 года – нет данных;

на начало 2014 года – 58,8 млн руб.;

на начало 2015 года – 93,9 млн руб.;

на начало 2016 года – 50,4 млн руб.;

на начало 2017 года – 32,3 млн руб.;

на начало 2018 года – 36,2 млн руб.;

на начало 2019 года – 37,9 млн руб.;

на начало 2020 года – 97,6 млн руб.;

на начало 2021 года – 2,3 млн руб.