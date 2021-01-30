«Мисс Тверь 2021»: 19 красавиц в финале, походка от бедра и мода на естественность

Финальный кастинг на участие в конкурсе «Мисс Тверь 2021». Фото: Валерия Болонкина

29 января в Твери прошел финальный кастинг на участие в конкурсе «Мисс Тверь-2021».

Новый белоснежный зал с софитами, зеркалами, сияющим ламинатом и около 50 точеных красавиц в черных трико.

Выбор у членов жюри, признаться, был очень и очень непростой. Но, что делать, правила есть правила…

МИР СПАСЕТ КРАСОТА

В этом году кастингов на «Мисс Тверь 2021» состоялось рекордное количество – шесть. Причина, все та же: коронавирусная инфекция.

- Поначалу кто-то из девушек не спешил приходить, кто-то болел. Все это в целом несколько растянуло предварительный этап и наше с ними знакомство, но зато на финальном кастинге, казалось, что мы уже со всеми участницами хорошо знакомы, - рассказывает директор конкурса «Мисс Тверь» Евгения Акмаева спустя час после того, как выбор был сделан.

И я понимаю, что она очень и очень довольна. Но все мы в душе верим, что красота все-таки спасет мир.

Каково это стоять перед длинным столом, за которым сидят узнаваемые и известные лица города? Конечно, ужасно страшно. Порой, даже так страшно, что трясутся колени. И может это где-то бы и осталось незамеченным, но только не здесь.

- Будущая участница должна быть уверенной и не бояться публики. Это очень ценное и важное качество, - делится своими впечатлениями «Мисс Тверь 2020» Валерия Болонкина. В этом году самая красивая девушка города будет следить за тем, что происходит на сцене из зрительного зала, как член жюри. Но, вспоминая прошлый год, когда она также, смущенная, стояла перед жюри, улыбается.

– Конечно, это было непростое испытание. Но все его прошли достойно. Было очень тепло, душевно и с юмором.

ХУДОЖНИКИ, ГИМНАСТКИ И ПОЛИТИКИ

Итак, кто же они, будущие участницы конкурса «Мисс Тверь 2021»? А по итогам финального кастинга их 19. В первую очередь все красавицы как на подбор, во-вторых, очень творческие и целеустремленные, что заметили все члены жюри.

В списке тех, кто будет бороться на корону Твери, есть увлекающиеся конным спортом, гимнастки, танцовщицы, политики, художницы и будущие преподаватели иностранных языков. Много в этом году и представителей модной профессии - SMM-специалисты.

- В этом году на конкурсе, действительно, будет удивительно сильный состав, - делится Евгения Акмаева. - Все девушки прекрасны как внешне, так и внутренне. Скажу за все жюри: мы очень довольны.

- Вопрос от сильной половины: кто же в этом году лидирует - блондинки или брюнетки?

- Русоволосые, - улыбается Евгения. – В моде вот уже как несколько лет – естественность, поэтому девушки предпочитают оставаться собой, а не быть на кого-то похожей, и это тоже плюс.

- В правилах конкурса прописано, что участница должна быть незамужней, без татуировок и без… шрамов. То есть экзотические амазонки и отечественные богатырши Василисы Микулишны по-прежнему не котируются.

- Увы… (смеется) Все-таки у этого конкурса есть определенные правила, которым мы следуем много лет. Так что в этом плане пока без изменений.

БЫТЬ ДОБРОЙ И УЛЫБАТЬСЯ ВОПРЕКИ ВСЕМУ

Уже в конце беседы не могу не задать «Мисс Тверь-2020», традиционный вопрос:

- Не жалко ли будет расставаться с короной?

- Нисколечко, - признается Валерия. – Мне корона подарила очень яркий и творческий год, несмотря на пандемию. В октябре я завоевала титул «Мисс дружба» на конкурсе «Мисс туризм России 2020» в Чувашии, у меня интересные перспективы на будущее. Поэтому, пришло время ее передавать. Признаюсь, у меня уже появились свои фаворитки, и их немало, поэтому я уверена, что корона достанется самой достойной.

- Что бы ты пожелала всем участницам?

- Любой конкурс – это проверка себя. Поэтому в первую очередь надо перестать переживать, взять себя в руки и идти вперед к успеху. А еще следовать моему собственному девизу: «Всегда оставаться доброй и улыбаться даже трудностям. Потому что именно улыбка убирает все преграды, которые встречаются на нашем пути».

Финал конкурса «Мисс Тверь 2021» состоится 23 апреля в ДК «Химволокно». Как и всегда, зрителей ждёт очень красивое шоу. Ну, а конкурс талантов удивит всех обязательно, ведь все финалистки по-своему удивительны.

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Финальный кастинг на участие в конкурсе «Мисс Тверь 2021». Фото: Валерия Болонкина Фото: : из личного архива Александра ЕМЕЛЬЯНОВА.

Финальный кастинг на участие в конкурсе «Мисс Тверь 2021». Фото: Валерия Болонкина

Финальный кастинг на участие в конкурсе «Мисс Тверь 2021». Фото: Валерия Болонкина

Финальный кастинг на участие в конкурсе «Мисс Тверь 2021». Фото: Валерия Болонкина