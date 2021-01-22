Тверская область оказалась на ножах Константина Ивлева: Известный телеведущий снимает шоу в Верхневолжье

Повар и телеведущий Константин Ивлев снимает кулинарное шоу в Тверской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Здесь, конечно, красота неописуемая!» – так отозвался о природе Кашинского городского округа шеф-повар, ресторатор и шоумен Константин Ивлев. Приехав в Тверскую область снимать новые выпуски своей кулинарной программы, Константин Витальевич записал приветственное видео и выложил в своих социальных сетях. И действительно к проекту могут подключиться все желающие, обратившись к кураторам.

Съемки уже стартовали.

Проект Константина Ивлева помогает ресторанам найти свои слабые места и поработать над ошибками. Ну и, конечно, стать прибыльными. Команда программы приезжает, критикует, меняет заведение и дает мастер-класс, что нужно улучшить в сервисе, чтобы подняться на новый уровень, а от клиентов отбоя не было.

В Кашине съемки программы проходили в ресторане «Золотое кольцо» при гостинице. Как и что посоветовал известный кухмейстер изменить в работе этого заведения, можно будет узнать в новом выпуске «На ножах» 27 января.

Съемочные дни продлятся до 26 января. В это время возможно побывать в ресторане в качестве оплачиваемого участника массовки: либо как зрителю, на глазах которого творятся кулинарные чудеса, либо как посетителю, оценивающему качество обслуживания до и после внедрения нововведений по системе Ивлева.

Информация о том, где еще побывает команда Ивлева в Кашине и Калязине, появится позже.

Константин Ивлев уже не раз бывал на гастрономических фестивалях и конкурсах в Тверской области. Так что немного знает тверскую кухню изнутри.

Так, например, в августе 2019 года шеф-повар приготовил на гастрофестивале «Верхневолжье» в Твери 220 литров солянки. Появление знаменитости вызвало ажиотаж, зрители обступили импровизированную кухню, где готовил Константин Витальевич.

Каждый хотел сфотографировать звезду экрана. Попробовать приготовленную солянку могли все желающие.