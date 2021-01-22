Вы - наше будущее: Тверской институт (филиал) МГЭУ поздравляет своих студентов с Татьяниным днем

В успешном будущем своих студентов педагоги вуза уверены:эти ребята знают, чего хотят, и точно реализуют всё задуманное! Фото: Тверской институт (филиал) МГЭУ

Здесь высокие потолки и широкие светлые коридоры, в которых не стихают воодушевлённые студенческие голоса. Здесь уютные аудитории, оснащённые мультимедийными средствами обучения, высокотехнологичные компьютерные классы, библиотека, тренажёрные залы. Всё это очень важно. Но не менее важен посыл, который транслируют все педагоги вуза: у нас нет и не может быть конфликта поколений, студенты - наша основная ценность и гордость.

Накануне самого главного студенческого праздника, Татьяниного дня, педагоги и руководство вуза рассказывают о том, каково это - учиться в Тверском институте (филиале) МГЭУ, и, конечно, поздравляют своих студентов.

Директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов:

- Не одну тысячу студентов подготовил для Тверской области наш вуз. Наши выпускники работают в области права, в экономической сфере, в управлении и психологии. Сегодня бывшие студенты Тверского института (филиала) МГЭУ востребованы как в родном регионе, так и за его пределами и даже за рубежом.

Хочу сказать большое спасибо нашим студентам за то, что они учатся с отдачей, отлично показывают себя на производственной практике, живут интересной общественной жизнью. Мы постарались создать все условия для лучшей учёбы и впредь всем коллективом будем работать над тем, чтобы обучение было интересным и эффективным.

Вспоминая себя студентом МГУ, я помню, как не хватало на первом курсе информационной поддержки. Приходя из школы в вуз, новоиспечённый студент попадает в совершенно другой мир. И сегодня мы помогаем ребятам освоиться в этом мире. У каждой группы наших первокурсников есть наставник, куратор - студент старшего курса, который помогает всесторонне адаптироваться.

А дальше нужно просто заниматься, и делать это непрерывно. Учёба - великий труд. Но труд благодарный. Чем больше человек учится, тем проще ему покоряются новые достижения. Учёба - это подъём в гору к будущим вершинам. Вы молодцы, что решились на этот труд и получаете высшее образование. Образованный человек гораздо более социально мобилен, творчески заточен. Он способен не просто работать, а решать вопросы, которые до него никто не решал, двигаться вперёд. Мы стараемся, чтобы образование наших студентов отвечало этим условиям, ведь экономике сегодня нужны именно такие люди.

Мы тесно сотрудничаем с работодателями по всем нашим образовательным программам. Это важно: работодатель держит руку на пульсе самых актуальных проблем. Поэтому наши студенты получают образование, включающее понимание сегодняшнего дня.

Студентов Тверского института (филиала) МГЭУ я могу уверить, что и впредь мы будем прикладывать все силы, чтобы обучение было интересным и эффективным. Чтобы их трудоустройство и карьера были самыми удачными! Я желаю ребятам успехов и побед и от души поздравляю их с Днём студента!

ВМЕСТЕ МЫ ПЕРВЫЕ И ВМЕСТЕ МЫ ЛУЧШИЕ Фото: Тверской институт (филиал) МГЭУ

Заместитель директора Тверского института (филиала) МГЭУ по учебной и научной работе Владислав Давыдов:

- Студенческая пора - самое прекрасное время жизни. Ты молод, полон сил и энергии. У тебя всё впереди. С годами понимаешь, какое это было счастливое время. Моё студенчество прошло в 90-е, и, несмотря на тяжелые годы, осталось много хороших воспоминаний. Сейчас и студенты другие, и по-другому организован образовательный процесс. Сегодня мы стараемся не только учить, но и воспитывать в студентах порядочных, целеустремлённых и умных людей.

Реалии прошедшего года также внесли коррективы. В высшем образовании активно стали применяться дистанционные технологии. Наш вуз является классическим, мы следуем серьёзным академическим стандартам, но не отстаём от прогресса. И студенты нашего вуза замечательные: они с успехом вошли в мир новых технологий, при этом понимая, что классический подход в образовании никогда не устаревает, и от него отказываться нельзя: живое общение педагога и студента не заменить.

Мы не останавливаемся. Впереди нас ждут новые стандарты, появится очно-заочная форма обучения по всем направлениям. Уверен, мы с успехом внедрим и эти новые формы в жизнь нашего института.

Я поздравляю с праздником наших студентов и вообще всё студенчество страны. Вы - наше будущее, и я надеюсь, что очень хорошее!

Студенческая пора – незабываемый период в жизни каждого человека Фото: Тверской институт (филиал) МГЭУ

Декан гуманитарно-правового факультета Тверского института (филиала) МГЭУ Валерий Вереницын:

- Хочется похвалить наших студентов и сказать, что мы не переживаем за их будущее. Активность и целеустремлённость, которые они показывают и в учёбе, и во внеучебной деятельности, формируют все необходимые навыки для будущей профессиональной карьеры.

Сегодня ребята учатся не только в классической форме, но и освоили электронные средства обучения. При этом совместными усилиями мы смогли сохранить высокий уровень качества образования, а ребята показали себя ответственными и организованными.

Как декан гуманитарно-правового факультета скажу: человек с высшим юридическим образованием точно не потеряет себя в жизни. Выпускники нашего факультета востребованы. Сегодня они работают в СК, среди них есть судья, есть прокуроры. На наших ребят есть заказ: органы прокуратуры, адвокатуры, другие ведомства охотно берут их на практику, агитируют в дальнейшем приходить на работу. Действующие представители этих органов участвуют в «приёмке» будущих специалистов, ежегодно входя в состав комиссии на госэкзаменах.

Поздравляя студентов с их праздником, хочу сказать, что мы видим их нашими достойными продолжателями. Теми, кто претворит в жизнь всё, что мы не успели. И сделают это даже лучше нас!

Заместитель директора по воспитательной работе Тверского института (филиала) МГЭУ Наталья Кальницкая:

- Загляни в любой институт - и ты увидишь, что жизнь там кипит и после окончания учебных занятий.

Спасибо нашим замечательным студентам за активное участие во внутривузовской и общественной жизни вуза и региона. За то, что в это непростое для всех нас время во время пандемии COVID-19 волонтёрство и помощь нуждающимся в ней людям вошла у студентов в традицию. За их активность и неиссякаемый жизненный задор.

В стенах Тверского института (филиала) МГЭУ работает волонтёрский центр «ДОНСКОЙ». Наши ребята принимали участие в федеральных проектах: Олимпийские игры «Сочи-2014» и эстафета олимпийского огня, «Диалог поколений», Международная поисковая экспедиция РВИО «Ржев. Калининский фронт», которая проходила с 3 по 17 сентября 2020 года на территории с/п «Есинка», неподалеку от Ржевского мемориала Советскому солдату, и других. Наши студенты представляли вуз и регион на параде Победы на Красной площади, участвовали в акции «Бессмертный полк» в Москве в качестве послов Всероссийского волонтёрского корпуса. Добровольческий отряд «Психея» факультета психологии участвует в реализации долгосрочной социальной программы «Важное дело». И это далеко не всё.

Студенческий совет Тверского института (филиала) МГЭУ помогает студентам нашего вуза не только стать истинными профессионалами своего дела, но и найти верных друзей и брать от жизни всё. Он делает студенческие годы интересными и яркими, такими, чтобы не пришлось вспоминать их с грустью. В конечном итоге от нас зависит наше собственное будущее. Главное - не забывайте, что только ВМЕСТЕ МЫ ПЕРВЫЕ И ВМЕСТЕ МЫ ЛУЧШИЕ.

Поздравляя наших студентов, я хочу сказать, что именно в период студенчества закладываются основы будущих профессиональных успехов и жизненных принципов. Пусть образование, полученное вами в стенах нашего вуза, научит вас оставаться стойкими в решении любых проблем и откроет двери в новую жизнь.

Покоряйте новые вершины, живите увлечённо! Помните: студенческие годы - это состояние души!