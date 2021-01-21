После семилетней реставрации открывается Тверской краеведческий музей

Отреставрированный Тверской краеведческий музей. Фото: Владимир Моисеев.

Тверской краеведческий музей наконец открывается после долгих и многотрудных реставрационных работ, шедших с 2013 года. Ремонтные работы полностью завершены, здание стало краше и внутри, и снаружи. В рамках программы «Доступная среда» оборудованы подъемники для маломобильных граждан. У персонала учреждения - новая мебель и офисная техника.

27 января музей откроет свои двери для посетителей. Гостям представят выставку, посвященную жизни и творчеству Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, писателя, чья судьба связана с Тверским краем. Он здесь родился и служил в течение двух лет вице-губернатором.

Семь лет – и вот ремонт!

Краеведческий музей располагается в здании бывшего реального училища. Оно давно требовало обновления, и горожане могли наблюдать, как памятник архитектуры несколько лет подряд окружали строительные леса.

Так Тверской краеведческий музей выглядел в 2013 году. Фото: Foursquare/Виктор Жуков.

Сотрудники музея переехали в здание на улице Советской с проспекта Чайковского еще этим летом. Постепенно обживали освеженные кабинеты.

Два месяца в помещениях музея, в кабинетах первого этажа, уже проходили интерактивные занятия для детей, в которых использовали копии экспонатов и специально сшитые костюмы. Это были, в частности, новогодние и рождественские программы. Организаторами выступили сотрудники экскурсионно-массового отдела.

Постоянство – признак экспозиции

Постоянная экспозиция в музее пока не появилась. В ближайшее время для экспонатов должны закупить витрины. Уже разработаны проекты, как они должны выглядеть.

Так красиво теперь музей выглядит в темное время суток. Фото: Владимир Моисеев.

Сейчас обновляют и приводят в порядок и сами экспонаты, которые рассказывают об истории земли Тверской с древних времен до современности.

Обновят и сайт Тверского объединенного музея в честь круглой даты – 155-летия Тверского краеведческого музея, которое отмечается в 2021 году. Уже провели и фотосессию, посвященную знаменательному событию. Она будет размещена на интернет-страницах музея.

В год 195-летия

27 января, в день рождения писателя, в одном из залов Тверского краеведческого музея откроется выставка, посвященная Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину. Все вещи, представленные на ней, мемориальные, они принадлежали семье Салтыковых. Щедрин – это псевдоним, который взял себе русский классик.

С 27 января по 1 марта в музее пройдет выставка, посвященная Михаилу Салтыкову-Щедрину. Фото: пресс-служба Тверского объединенного музея.

Раритетные экспонаты – письменный стол Михаила Евграфовича из имения Витинево и чашка с блюдцем, подаренные сыном писателя Константином Салтыковым.

Коллекцию собирали в течение 40 лет. Большой вклад в ее формирование внес Владимир Николаевич Депарма – правнук старшего брата Салтыкова-Щедрина, а также правнучатая племянница Салтыкова-Щедрина Тамара Лебедева. Благодаря ей на выставке будут представлены альбом с фотографиями, дамские аксессуары, предметы дворянского быта, мебель. Среди уникальных экспонатов – часы, стоявшие на камине в семье Салтыковых. Они были изготовлены в парижской мастерской Бурдена – поставщика двора императора Наполеона III.

Сейчас Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина в Твери находится на реставрации. Сотрудники занимаются научной работой, публикуют книги и статьи, разрабатывают концепцию новой экспозиции.

На одном из интерактивных занятий для детей рассказывали об истории почты. Фото: пресс-служба Тверского объединенного музея.

Когда и куда?

Посетить выставку по адресу улица Советская, дом 5, можно будет с 27 января до 1 марта ежедневно с 10:00 до 18:00.

В связи с эпидемической ситуацией группы формируют заранее, не более 15 посетителей. Стоимость – 500 рублей с группы. Продолжительность экскурсии – 30 минут.

Телефоны, по которым можно сделать заказ: (4822) 34-83-39 и +7 (904) 004-96-46.