«Показываем, как обучаются курсанты в пандемию коронавируса»: Опубликовано видео о буднях курсантов академии ВКО в Твери

13 февраля на площади перед Военной академией ВКО в Твери пройдет День открытых дверей. Фото: принтскрин ролика «Курсантские будни фильм ВА ВКО (декабрь 2020 года)».

В настоящее время в Тверской военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова, как и во всём регионе, действует масочный режим. На занятиях, это видно на видео, и курсанты, и преподаватели находятся в средствах индивидуальной защиты. Все пары идут в штатном режиме. Либо для небольших групп, либо потоковые, но группы слушают лектора в разных аудиториях по видеосвязи.

В ролике также есть сцены практических занятий, на которых курсанты учатся отражать на симуляторе удары воздушного противника, разбираются в устройстве боевых машин и т.д. В общем, в учебном процессе используют новейшие технологии, которые помогают постигать военное искусство.

– Видео делали, чтобы будущие абитуриенты представляли, как идёт процесс обучения. Какие дисциплины есть и что проходят, – прокомментировал заместитель начальника ВА ВКО по работе с личным составом Сергей Тунденков.

И курсанты, и преподаватели соблюдают масочный режим. Фото: принтскрин ролика «Курсантские будни фильм ВА ВКО (декабрь 2020 года)».

И в период коронавируса в военной академии успешно проходят курс порядка тысячи молодых людей и девушек. В увольнение они по-прежнему массово не ходят, только на день, если приехали родственники. А на входе каждый день у обучающихся и персонала измеряют температуру.

Сейчас курсанты будут возвращаться в академию из новогоднего отпуска, в который уходили поэтапно с 26 по 29 декабря 2020 года. Приезжают также в течение нескольких дней - с 25 по 29 января.

А 13 февраля на площади перед академией, которая носит имя четырежды Героя СССР, кавалера ордена Победы, маршала Советского Союза Георгия Жукова, пройдет День открытых дверей.