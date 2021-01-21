Зимняя рыбалка в Тверской области 2021: лучшие места для рыбаков на реках, озёрах, водохранилищах

Лучшие места для зимней рыбалки в Тверской области 2021. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лучшие места для зимней рыбалки в Тверской области 2021

1. Устье реки Ламы. Конаковский район.

Маршрут следования: от поселка Новозавидовский в сторону Юрьево. Ближайшие деревни - Малиновка, Козлово.

GPS-координаты: 56.51983 36.1716

Зима — благодатная пора для ловли жерлицами щуки, окуня, судака и налима. Щука чаще берет, когда столбик термометра приближается к нулю. Применяется разная наживка. Принято считать, что плотвой питается щука, пескарем и уклейкой — судак, плотвой и уклейкой — окунь, ершом, пескарем, окунем — налим.

2. Устье Рени. Весьегонский район.

Маршрут следования: в трех километрах от Весьегонска по дороге на Устюжну.

GPS-координаты: 58.6841 37.1558

Рыба может попасться самая разная, так что наживки и приманки будут зависеть от того, на кого вы собираетесь охотиться на этот раз. Можно попробовать ловить в устье Себлы (деревни Приворот, Беняково).

3. Волга. Калининский район.

Маршрут следования: на трассе М10 Россия.

GPS-координаты: 56.71138 36.32784

Там на первом заливе можно половить окуня. На глубинах между четвертым и пятым заливами можно найти судака.

4. Место впадения Осени в Мологу. Бежецкий район.

Маршрут следования: от Бежецка до поселка Дружный, далее на север до деревни Еськи.

GPS-координаты: 57.9331 36.3750

Хорошо ловится щука. Тут придется позаботиться о блеснах и живце.

5. В Лихославльском районе на Олинском озере.

Маршрут следования: от Лихославля на юг по дороге на трассу «Россия» до деревни Ожирово. За деревней Ожирово поворот на Олино.

GPS-координаты: 57.08516 35.4440

Можно половить окуня и щуку.

6. В районе поселка Изоплит и деревни Озерки. Конаковский район.

Маршрут следования: от поселка Редкино по дороге на Изоплит, далее на север до поселка Озерки.

GPS-координаты: 56.64301 36.21501

На болотах можно добыть карася и ротана.

7. Озеро Песочное, рядом с поселком Новая Орша. Калининский район.

Маршрут следования: от поселка Рождествено на север до деревни Дягилево.

GPS-координаты: 59.91795 36.61340

Хорошо клюет мелкий окунь.

8. Московское море. Конаковский район.

Маршрут следования: на электричке до остановки «Московское море». На машине - по дороге на Конаково.

GPS-координаты: вся дорога идет вдоль Московского моря.

Там на Шошенском плесе можно половить окуня, плотву, щуку и леща.

9. Вышневолоцкое водохранилище. Вышневолоцкий район.

Маршрут следования: по трассе «Россия» до Вышнего Волочка.

GPS-координаты: 57.60505 34.4991

Бывалые рыбаки еще советуют озера: Бологое, Пирос (деревни Велье, Рютино).

ВАЖНО

Места, где запрещено ловить рыбу во время зимней рыбалки в Тверской области 2021:

Запрещено ловить рыбу на водоемах Дударня, Орловка, на Инюхе от устья до деревни Коробеино. Лама в границах области тоже закрыта для рыбаков. На реке Шоша нельзя ловить от Октябрьской железной дороги до Лоби.

Также запрещен лов с 1 октября по 30 апреля на зимовальных ямах, указанных в приложении N 5 к Правилам рыболовства "Перечень зимовальных ям, расположенных на одных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна".