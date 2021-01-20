День студента или Татьянин день в Твери, да и в нашей стране, традиционно отмечается 25 января, хотя международный День студенчества празднуется 17 ноября. А все потому, что в этот день в 1755 году был открыт Московский университет.Всероссийским этот праздник стал уже при императоре Николае I. Название \\"Татьянин день\\" праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской.Праздник студенты отмечают с размахом, ведь на 25 января часто приходятся на конец сессии, так что грех не отпраздновать.Сегодня в каждом университете существуют свои традиции на День студента. Например, в Московском государственном университете 25 января каждый год студентов угощают медовухой.А вот Тверской государственный технический университет в 2021 году продолжает заложенную несколько лет назад традицию - праздник отмечают на коньках. 25 января 2021 праздник «Политех на льду» пройдет на катке «Губернский» на ипподроме. Массовое катание с 19.00 до 21.00, сбор участников в 18.30. Для студентов ТвГТУ бесплатный вход и аренда коньков при предъявлении студенческого билета. Всех гостям вечера организаторы обещают горячий чай, сладости и развлекательную программу.Программу и льготное катание для студентов приготовил в День Татьяны 2021 каток в Парке Победы. С 11 до 17 при предъявлении студенческого прокат стоит 100 рублей в час, горячий кофе и глинтвейн, попкорн и хорошая музыка.Другие вузы Твери пока не обнародовали программу на День Татьяны 2021.Возможно, из-за пандемии коронавируса празднование кое-где пройдёт онлайн.Спецменю и развлекательные программы в День Татьяны 2021 готовят кафе и другие питейные заведения областной столицы. Предъявителям студенческого, разумеется, скидки.