«Нынешний Новый год мне довелось встретить в инфекционном госпитале...» Так начал один из своих последних постов в соцсети постоянный читатель и активный комментатор публикаций «КП»-Тверь» Александр Кулаев. О, сколько людей в Твери, в России, в Европе, в мире может сказать также…Пережитое во время заражения COVID-19 мужчина описывает открыто и честно.В частности, пишет, что в госпиталь он попал только благодаря упорству жены.Несмотря на высокую температуру, непрекращающуюся несколько дней лихорадку, в поликлинике не видели смысла его госпитализировать. КТ ведь показала всего 12% поражения легких. Однако Александр Анатольевич сейчас четко осознает, что продолжение лечения на дому могло бы кончиться очень печально:- Только упорство моей жены, которая пошла в поликлинику ругаться и умолять врача и заведующую госпитализировать меня, стало дорогой к моему спасению. Не дожидаясь скорой помощи, супруга посадила меня в машину и отвезла в госпиталь, выбив со скандалом направление у заведующей.Уже в инфекционном госпитале (в роддоме № 2 во Дворе Пролетарки) он испытал, что такое цитокиновый шторм, причем дважды. Это одно из самых распространенных осложнений при COVID-19.- Когда температура под 40, сильный озноб, зуб на зуб не попадает так, что ломаются зубы, и пропадает голос, - пишет Александр Кулаев. - Поскольку ночь и все в палате спят, из последних сил поднимаешься и идёшь звать на помощь, с мыслью, только бы не рухнуть и дойти до медицинской сестры, поскольку чётко осознаёшь, что это уже не просто лихорадка, а весь организм идёт в разнос. Врач принимает решение не ставить капельницы, которые ясно, что бесполезны, и мне делают внутримышечно блокатор Артлегиа. Через сутки ситуация повторилась. Потребовался повторный укол блокатора.Еще одна интересная деталь: дома Александр Анатольевич пытался лечиться антибиотиками - жена колола. Однако в госпитале антибиотиками его не лечили.Александр Кулаев подмечает, что сейчас лечение от коронавируса стало эффективнее. Всё-таки с начала пандемии уже больше года прошло - медики приспособились, наработали выверенные практики лечения.Александр Кулаев обращает внимание на замечательную работу врачей в госпитале. Там люди реально работают, делают всё, чтобы помочь пациентам выжить и выздороветь.Но символом 2020 года для Александр Анатольевича останется кислородная маска. Пишет, что забрал ее из госпиталя:- Буду теперь вешать на новогодние елки. Как никак это расходный материал, а для меня теперь талисман и память о пережитом годе.Дело в том, что Александр Кулаев на общественных началах ежегодно поздравлял детей, друзей и коллег в костюме Деда Мороза. И к нам в редакцию регулярно приходил. Но этот год распорядился по-своему...Будьте здоровы!