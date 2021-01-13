Как вызвать быстро скорую в Твери и оперативно получить медицинскую помощь? Алгоритм действий следующий: чтобы позвонить в скорую помощь в Твери, необходимо набрать номер 112 или 103: 112 — единый номер для всех экстренных служб в Твери, оператор которой переведет звонок на диспетчерскую скорой помощи.Кроме того, можно воспользоваться меню, где нужно будет нажать 3; 103 — прямая связь с ближайшей станцией в Твери, откуда будет направлена машина скорой помощи.Услуга доступна для всех сотовых операторов (Теле 2, МТС, Билайн, Мегафон), независимо от региона регистрации номера и наличия денег на счете. Звонок обслуживается бесплатно и круглые сутки.Вызвать скорую в Твери можно даже без вставленной сим-карты.Чтобы вызвать бригаду скорой помощи в Твери со стационарного телефона нужно набрать короткий номер 03, после этого звонок будет переключен на ближайшую подстанцию.В связи с пандемией коронавируса время прибытия бригады скорой в Твери может быть увеличено. По времени прибытия бригады вас сориентирует оператор.Не болейте и будьте здоровы!