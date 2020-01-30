В Тверском театре драмы под занавес года выпустили еще одну премьеру – новую версию комедии «Женитьба Белугина» по Островскому. В первоначальном варианте спектакль представили зрителям в 2007 году. С тех пор история про метания молодого человека, решившего жениться, полюбилась тверичанам и заезжим театралам. По данным пресс-службы Тверского драматического, всего на нее сходили более 24 тысяч зрителей.И вот в 2020 году, после почти десятимесячного перерыва, на сцене храма Мельпомены – вторая редакция «Женитьбы», которую упорно называют авангардным термином «перезагрузка». Как же «перезагрузилось» произведение?ПолуфабрикантСпектакль выглядит словно симфония, части которой каждый музыкант сочинял отдельно, не советуясь с коллегами, не показывая им ноты и лишь примерно понимая задачу… Поэтому все действие местами смотрится на одном дыхании, а местами жалеешь, что вовсе попал на показ. Это и понятно: поменялся практически весь актерский состав, а времени на репетиции было мизерно мало.Артист Геннадий Бабинов играет харизматично, но порою «широкими мазками». Что, впрочем, уверен, сгладится при дальнейших показах. В его манере исполнения Андрея Белугина видны наработки в изображении наивности, как было в «Свидетеле обвинения» или «Доходном месте», а в финале демонстрация характера чуть ли не советского гражданина из «Тёркина». Благо на это указывает и кожаная тужурка.Впрочем, был только премьерный показ, и думается, что Геннадий играл слишком напористо просто из-за вполне понятного волнения. Образ Белугина еще выкристаллизуется.В противоположность ему уже нашел ключ к роли Алексей Майский, играющий антагониста Белугина – хитроумного альфонса, бонвивана и «человека без определенного положения» Николая Агишина.«Жизнь – не что иное, как комедия», – декларирует Агишин, шевеля ницшеанскими усами. И вокруг этого тезиса выстраивает свою манеру исполнения Алексей. Жесты его легки, говорит он с усмешечкой, а ходит – словно вальсирует. При этом в его голосе звучат ноты расчетливости и желания всех одурачить. Но актер отыгрывает и чисто комедийные моменты, к примеру, резко подпрыгивает, когда ему обещали ноги переломать.Между этими двумя «полюсами» располагается целая гамма удачных и не слишком актерских работ. Но, по моим личным ощущениям, ансамбля пока не сложилось. Этому в немалой степени мешает следующее обстоятельство...Желание выпить – для нас законРежиссер-постановщик второй редакции спектакля Александр Павлишин, как опять же заверили в пресс-службе Театра драмы, сохранил рисунки ролей, которые выстраивал ныне покойный режиссёр, народный артист России Александр Чуйков. Это вполне допустимо, хотя, с моей точки зрения, лучше было бы внести серьезные изменения.Начало действа идет в более классическом стиле, когда к Белугиным приходят в гости брат с сестрой Сыромятовы. Александр Крайнов и Дарья Осташевская играют по Станиславскому, не приукрашивая свою манеру исполнения, опираясь на знания и опыт. Также ровно играется спектакль до того момента, как появляется Нина Кармина, чей образ воплощает заслуженная артистка России Ирина Кириллова.Ирина Владимировна, несмотря на то что сценическую площадку с ней делят уже другие актеры, продолжает работать по старым лекалам. Ее Нина Александровна – любительница выпить. В пьесе сказано, что у героини расстроены нервы, а в спектакле это выражается в том, что женщина дворянского происхождения попросту при первом удобном случае, что называется, закладывает за воротник. Находит по всей квартире бутыльки и выпивает.Странные перепады интонации голоса, странная подача текста, комедийная манера игры, которая, на мой скромный взгляд, лучше подошла бы для каких-то современных комедий а-ля «№ 13». При всем уважении к таланту актрисы это постоянно мозолило глаз, как только настраиваешься на восприятие происходящего на сцене. А уж про нескромные движения бедрами в финале лучше промолчу.Зрители, кстати, 29 декабря чаще всего встречали шутки, связанные с этой героиней, гробовым молчанием. Видимо, следовало что-то поменять…Получается, что ее партия выпадает из всего произведения. А за ней и реакции части ее партнеров по сцене смотрятся невразумительно.Что ж, а решать, идти в театр на вторую редакцию «Женитьбы Белугина» или нет, все равно будет публика.Кстати, вечером 29 декабря на телеканале «Россия-1» показывали новый эпизод сериала «Тайны следствия», в котором роль крупного «фальшивомонетчика» сыграл актер театра и кино Тарас Кузьмин. Именно он на протяжении 13 лет исполнял роль Андрея Белугина в спектакле «Женитьба Белугина».НА ЗАМЕТКУЧто приготовили театры на праздникиТверской театр драмы2 января в 17:00 – комедия «Женитьба Белугина» по Островскому в версии «Перезагрузка». 16+3, 5 и 7 января в 11:00 – музыкальная сказка «Золушка» + встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. 0+3 января в 17:00 и 4 января в 18:30 – комедия «Энергичные люди» по Шукшину. 18+5 января в 18:30 – музыкальный анекдот «Донна Люция, или Здравствуйте, я ваша тётя» по мотивам пьесы Томаса. 18+Спектакль будет сыгран в 100-й раз!6 января в 18:30 на сцене – комедия «Клинический случай» Куни. 16+7 января, в Рождество, а также 8 января в 18:30 на большой сцене – комедия «Доходное место» по Островскому. 16+9 января в 17:00 – музыкальная комедия «Осторожно! Любовь!» (по пьесе «The Matchmaker» Торнтона Уалдера в переводе Дмитрия Лебедева). 16+10 января в 17:00 – комедия «Ужин дураков» по Веберу. 16+Касса не работает 31 декабря и 1 января. Режим работы в остальные дни: с 11:00 до 19:00. Телефон (4822) 32-09-09.Администраторы: 8(4822) 32-22-92.Тверской театр юного зрителя2 января в 12:00 – рождественская история «Бык, осел и звезда» по Супервьелю. 6+3 января в 12:00 и 15:00 – кругосветная сказка «Однажды в деревне Дедов Морозов» по сценарию Екатерины Максимовой. 6+3 января в 18:00 – Into.ТЮЗ (экскурсия по ТЮЗу). 6+4 января в 12:00 – рождественская история «Бык, осел и звезда» по Супервьелю. 6+В 17:00 – кругосветная сказка «Однажды в деревне Дедов Морозов» по сценарию Екатерины Максимовой. 6+5 января в 12:00 и 15:00 – кругосветная сказка «Однажды в деревне Дедов Морозов» по сценарию Екатерины Максимовой. 6+В 18:00 – рождественская история «Бык, осел и звезда» по Супервьелю. 6+6 января в 12:00 и 15:00 – кругосветная сказка «Однажды в деревне Дедов Морозов» по сценарию Екатерины Максимовой. 6+В 18:00 – Into.ТЮЗ (экскурсия по ТЮЗу). 6+7 января в 12:00 и 15:00 – кругосветная сказка «Однажды в деревне Дедов Морозов» по сценарию Екатерины Максимовой. 6+7 января в 18:00 – рождественская история «Бык, осел и звезда» по Супервьелю. 6+8 января в 12:00 – кругосветная сказка «Однажды в деревне Дедов Морозов» по сценарию Екатерины Максимовой. 6+8 января в 17:00 – история одной семьи «Головлев» по Салтыкову-Щедрину. 14+9 января в 12:00 – кругосветная сказка «Однажды в деревне Дедов Морозов» по сценарию Екатерины Максимовой. 6+9 января в 17:00 – история одной семьи «Головлев» по Салтыкову-Щедрину. 14+10 января в 14:00 и 17:00 – сентиментальный театр «Я ни о чем не жалею. Пиаф». 16+Расписание работы кассы ТЮЗа смотрите на сайте театра. 31 декабря и 1 января - выходные дни. Телефон (4822) 34-97-03.Тверской театр куколСо 2 по 10 января каждый день в 11:00 и 13:30 – новогодний спектакль «Новый год в Тридевятом царстве». 0+Расписание работы кассы Театра кукол смотрите на сайте театра. 1 января – выходной день. Телефон (4822) 58-32-30.Отдел по работе со зрителями: (4822) 58-32-30.