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В День крещения Руси в колокола в Твери звонил тёзка великого князя Владимира

Областная столица отметила христианский праздник
Виктория ТушковаВикторияТушкова
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Владимир Соколов увлёкся звонарским искусством уже на пенсии.

Владимир Соколов увлёкся звонарским искусством уже на пенсии.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В День крещения Руси, 28 июля, во всех православных храмах и монастырях звенят колокола. Это традиция, которую поддерживают в нашей стране уже восемь лет.

Перезвон начинается ровно в полдень - в каждом городе по местному времени. С Дальнего Востока волна колокольного звона разливается по всей России - до Калининградской области. Ровно в 12:00 зазвенели колокола и в Твери.

- Значение этого праздника трудно переоценить. Благодаря выбору князя Владимира мы все христиане, - рассказал «КП»-Тверь» настоятель Никольской церкви Твери протоиерей Сергий Дроба. - Святого равноапостольного великого князя Владимира мы прославляем сегодня как храмостроителя, умиротворителя князей, любителя церковной книжности и науки, прекрасного воина и руководителя государства. К нему можно обращаться по любой нужде, он покровительствует учащимся, семьям, государственным деятелям. День крещения Руси сплачивает церковь и светское государство. Чем больше у нас будет точек соприкосновения, тем крепче станет наша держава.

Настоятель Никольской церкви Твери протоиерей Сергий Дроба.

Настоятель Никольской церкви Твери протоиерей Сергий Дроба.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Колокольня, звонившая в честь праздника в Никольской церкви, работает уже семнадцать лет. За это время при храме воспитали два поколения звонарей. Сегодня там обучаются и совсем юные ребята. Дети бьют в колокола на Пасху и в другие великие церковные праздники.

Ну а 28 июля честь оповестить православный люд о Дне крещения Руси выпала тёзке великого князя Владимира - звонарю Владимиру Соколову, имениннику этого дня.

Владимир уже пенсионер, звонарским искусством занялся совсем недавно, несколько месяцев назад. Почему - объяснить ему сложно, дело это тонкое. Говорит, душе захотелось.

Рассказывая о своих успехах, Владимир скромничает.

- Ещё учиться и учиться мне. Вы только обязательно напишите, что звонарь я начинающий, - попросил именинник «КП»-Тверь».

Колокола Никольской церкви звонили пять минут. Прихожан в храм пришло не много, день всё-таки рабочий. Но те, что были, мастерством скромного звонаря Владимира искренне впечатлились.

- Когда слышу наши колокола, наполняюсь гордостью и силой. Колокольный звон словно делает тебя лучше, хочется жить иначе, совершать только добрые поступки, - волнуясь, делится эмоциями прихожанка Светлана.

Колокольня Никольской церкви функционирует уже семнадцать лет.

Колокольня Никольской церкви функционирует уже семнадцать лет.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Кстати, если сегодня колокола мы слышим лишь по православным праздникам, то раньше они звучали гораздо чаще.

- Когда люди слышали колокола, без всякого сотового телефона узнавали, что происходит, - шутит отец Сергий.

Колокольный звон и вправду был своего рода средством массовой информации. Он приглашал верующих к молитве и оповещал о праздниках, выражал торжество духовной радости и извещал об утратах.

Сегодня звонарей в Твери не так много. Хотя научиться этому искусству может каждый, считает отец Сергий, было бы стремление да мало-мальское чувство ритма.

- Я вообще желаю всем учить своих детей колокольному звону либо учиться самим. Это станет вашим личным достоянием, - говорит настоятель Никольской церкви.

НА ЗАМЕТКУ

Колокольный церковный звон принято разделять на два основных вида: благовест и собственно звон.

Благовест оповещал людей, созывал их в церковь. Обычно это были три медленных, протяжных удара. Только когда полностью стихнет звук предыдущего удара, начинает звучать следующий. После же следует череда мерных ударов.

Звон бывает разный. Трезвон - это звон во все колокола, который повторяется с небольшими перерывами трижды. Он выражает особую радость и сопровождает торжества, извещает о ратных победах.

Двузвон - как трезвон, но в два приёма. Обычно знаменует начало утрени.

Перезвон или перебор - звоны поочерёдно в каждый колокол. Перебор бывает похоронным или погребальным. Извещает об утрате и выражает скорбь.

Частые удары в большой колокол - набат. Тревожное оповещение по случаю большой неприятности вроде мятежа или пожара.

Существует ещё так называемый красный звон, когда звонят «во все тяжкие», то есть в большие колокола. Такой звон бывает только при больших соборах с богатой звонницей.

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