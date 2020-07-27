Досуг в Твери с 29 июля по 5 августа: Память и искусство, дерево и резьба, а также масштабный праздник массового спорта

Конец июня и начало августа не балует тверичан широким выбором интересных в плане культурного отдыха событий в городе. Однако после снятия ограничений появились возможности, к примеру, сходить на какую-нибудь выставку или съездить на экскурсию.

ВЫСТАВКИ

«Есть память, которой не будет забвенья…»

В Тверской областной картинной галерее в Тверском императорском дворце открывается новая выставка «Есть память, которой не будет забвенья…». Она посвящена 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне.

В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство из фондов Тверской областной картинной галереи. Здесь - произведения мастеров разных поколений, но в том числе и художников-фронтовиков.

Как пишут организаторы выставки «смысловым центром экспозиции стала известная картина «Матери, сестры…» (1969) выдающегося ленинградского живописца Е.Е. Моисеенко. Это одухотворенно-выразительное полотно занимает особое место в искусстве второй половины XX века. Художником создан эпически-возвышенный образ женщины, провожающей на войну самых близких». Также в экспозиции представлены картины, которые можно считать своего рода историческими документами страшных разрушений, нанесенных фашистами нашим прекрасным городам. Картина М.Г. Богатырева «Проводы» (1977) по стилистике и композиции напоминает фотографию военных лет, а живописные эффекты вызывают чувства взволнованности и тревоги.

Часть экспозиции занимают живописные и скульптурные портреты военных, командующих фронтами, Героев Советского Союза.

Выставка открыта и работает до 20 декабря.

Расписание: среда, четверг, суббота, воскресенье: с 11.00 до 18.00 (касса до 17.00). Пятница: с 11.00 до 20.00 (касса до 19.00).

Цена билета: взрослые - 250 рублей, льготный билет - 100 рублей.

Часть экспозиции выставки в картинной галереи. Фото: из группы тверской картинной галереи в соцсети/vk.com/tvergallery

«Тверские резчики»

Самобытная и необычная для современного молодого человека выставка в музейно-выставочном центре им. Лизы Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества. Она называется «Тверские резчики» и посвящена великолепному мастеру-резчику Александру Щеглову. На выставке демонстрируются произведения современных мастеров резьбы и росписи по дереву из Твери, Бельского, Лихославльского, Калининского районов, Удомельского городского округа. Часть из этих народных умельцев — ученики Александра Щеглова.

На выставке можно увидеть разные приемы, техники резьбы, скульптуры и объемные резные картины.

«Помимо традиционных форм и техник, экспозиция знакомит с пониманием места резьбы и росписи по дереву в современном мире, созвучной идеям об экологичности и разумном использовании природных ресурсов», - комментируют организаторы.

Вставка открыта до 29 августа. Часы работы с 10.00 до 18.00 (вторник-суббота)

Цена: 100-150.

Куда ж без трех богатырей... Фото: из группы Музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной в соусети/https://vk.com/museumchaika

ЭКСКУРСИИ

Деревянные памятники зодчества в «Василёво»

Среди мест, куда сейчас можно из Твери отправиться на интересную экскурсию под открытым небом, конечно, стоит упомянуть архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Василёво». Он был создан в 1976 году на территории усадьбы Львовых. Из разных районов Тверской области сюда были перевезены шедевры деревянного зодчества XVIII — начала XIX вв, например, Преображенская (Вознесенская) церковь с погоста Спас на Сози Калининского района, 1732 года...

Дополняют все это потрясающие своей тихой задумчивой красотой среднерусские сказочные пейзажи и природные ландшафты.

Именно здесь находится и знаменитый «Чертов мост». Именно на нем сражались светлые и темные силы в блокбастере Бекмамбетова «Ночной дозор».

Мост располагается на ручье, который впадает в реку Тверцу. Исследователи архитектуры называют его «великолепная каменная симфония».

Расстояние от Торжка до Василёво — 7 км по прямой, около 10–12 км по автомобильной дороге.

Музей под открытым небом открыт пять дней в неделю, кроме понедельника и вторника. Однако, об экскурсии, в связи с пандемией, необходимо договариваться заранее.

В «Василёво» весьма низкие цены. Для взрослых — всего 100 рублей. Для подростков до 16 лет — вообще бесплатно.

Заказ экскурсий: 8-910-931-32-63 (Елена Викторовна). Звонить с 10:30 до 17:00.

Завораживающая деревянная церковь в Василево. Фото: изгруппы музея "Василево в соцсети/vk.com/club57038226

СПОРТ

Тверь бежит с Россией

2 августа в Твери, как и во многих городах страны, несмотря на коронавирус, состоится полумарафон «Забег.РФ»

Тысячи людей со всей страны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. Участники смогут преодолеть дистанцию в 21,1 км, 10 и 5 километров. Для детей организаторы приготовили 1-километровую трассу, которую самые маленькие смогут пробежать вместе с родителями.

Участие в забеге — платное, цена: от 650 до 1050 рублей, в зависимости от протяженности выбранного маршрута. Чем длиннее, тем дороже.

Получить билет можно на сайте организатора забега. Непосредственно для регистрации и получения стартового пакета понадобиться: билет участника; оригинал удостоверения личности; оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и печатью врача.

Справка, естественно, должна свидетельствовать и о том, что человек не заражен коронавирусом.

В ходе самого полумарафона необходимо соблюдать ряд требований: выдерживать социальную дистанцию в 1,5 метра, иметь маску и перчатки и т.д.

31 июля и 1 августа с 10:00 до 20:00 в спорткомплексе "Юбилейный" (либо рядом с ним) на Краснофлотской набережной будет производиться выдача стартовых пакетов для тех, кто приобрел билеты.

Также их будут выдавать и 2 августа на месте старта - площади Афанасия Никитина с 7:00 - 8:30.

Старт забега состоится в 9:00.