Коронавирус в Твери, последние новости на 31 июля 2020 года: COVID-19 Дню физкультурника не помеха

Всего на 31 июля с начала пандемии в регионе выявлен 4567 человек, инфицированных COVID-19. Плюс 33 новых заболевших за минувшие сутки.

606 (+ 19 за сутки) заражённых изолированы.

3821 (+11 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

140 человека скончались с начала эпидемии, 3 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: Яндекс

8 августа в Твери запланирован День физкультурника. В программе более 20 спортивных состязаний.

В полдень на стадионе «Текстильщик» начнётся фестиваль по силовым видам спорта, турниры по тхэквондо, дзюдо, открытая тренировка по кикбоксингу. Во дворце спорта «Юбилейный» будет турнир по уличному баскетболу.

На набережной Афанасия Никитина будут работать спортивные площадки - здесь пройдут состязания по баскетболу, волейболу, большому и настольному теннису. Здесь же будет чемпионат по силе удара «Ударная Тверь».

В устье Тверцы пройдет чемпионат и первенство Твери по парусному спорту - эти соревнования растянутся на два дня - 7-8 августа. Посмотреть на лошадок и наездников можно на Тверском «Ипподроме». Здесь же в рамках праздника пройдут спортивные мастер-классы, эстафеты, игры.

Остаётся напомнить, что на территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности, введённый властями ещё в марте в начале эпидемии. Отправляясь на массовые мероприятия, не забудьте надеть маску, а лучше и перчатки.