В Тверской области поисковики подняли фрагменты фюзеляжа фронтового бомбардировщика ДБ-3

Место падения бомбардировщика ДБ-3 - в пятистах метрах, прямо за околицей Бирючёво (Спировский район Тверской области). Об обстоятельствах гибели машины и экипажа поисковикам, со слов старожилов деревни, рассказала местная жительница Александра Романова. - 22 ноября 1941 года в небе над деревней был подбит советский бомбардировщик. Еще в воздухе прогремел мощный взрыв, очень скоро к месту падения приехали сотрудники НКВД. Воронку оцепили, местным жителям чекисты сказали, что двоих погибших летчиков увезли, - говорит Александра Романова.

Однако, уже после Победы, в 1955 году колхозники, собирая металл, вновь пришли к воронке на окраине деревни и начали выкапывать фрагменты фюзеляжа самолета. Тогда-то и были обнаружены останки, как тогда решили, пилота: в гимнастерке нашли комсомольский билет на имя Тимофея Михайловича Горбунова. Билет был выдан в Пензе. Как пояснила Александра Романова, на скромном погосте за храмом, что в центре деревни, рядом с братской могилой погибших односельчан появилась и могила Тимофея Горбунова.

С тех пор о судьбе экипажа практически ничего не было известно. Красные следопыты бирючёвской школы пытались найти сведения о троих пропавших летчиках. Переписка с военкоматами, архивными отделами велась интенсивная, но в результате всех запросов школьникам удалось установить лишь имена, фамилии и воинские звания членов экипажа бомбардировщика. Уже в шестидесятых годах прошлого века выяснилось, что Тимофей Горбунов не пилот, а воздушный стрелок, младший сержант. Командиром экипажа был Николай Шеин – младший лейтенант, штурманом – лейтенант Василий Фадеев, стрелком-радистом - сержант Исаак Менис.

Судьба экипажа и обстоятельства его гибели стали известны только в этом году. Во время работ по подъему фрагментов фюзеляжа поисковики установили номер самолета. По номеру в опубликованных архивных документах Минобороны исследователи выяснили, что погибшие летчики служили в 42-м авиационном полку дальней бомбардировочной авиации.

- В архивах нашлось и боевое донесение, из которого следует, что 22 ноября 1941 года экипаж вылетел на бомбардировку города Калинин, к тому моменту уже занятому фашистами, однако два самолета из четырех задание выполнить не смогли. Один из них был подбит в ходе воздушного боя над деревней Бирючёво. Экипаж, вероятно, погиб, – рассказывает командир поискового отряда «Исток» поселка Калашниково Лихославльского района Сергей Сергеев.

Кроме бойцов отряда «Исток» в экспедиции принимают участие поисковики отрядов «Поиск» из Осташкова, «Земляки» из Кувшиново, а также тверской отряд «Тверичи». Работы на месте падения самолета ведутся уже второй месяц. Найдены останки предположительно троих человек. Личные вещи, полетные документы, знаки различия. Глубина раскопа составляет уже три метра и это не предел.

- Поисковики, наряду с историками и архивистами, выполняют важнейшую работу по восстановлению имен пропавших без вести солдат. И без поисковиков невозможно в полном объеме восстановить подлинную историю Великой Отечественной войны. Это нужно для сохранения памяти о тех страшных годах, -отметил спикер регионального парламента Сергей Голубев.

Весь экипаж фронтового бомбардировщика времен Великой Отечественной войны ДБ-3 должен быть похоронен в одной братской могиле. Об этом, после начала поисковых работ на месте падения самолета, заявили жители деревни Бирючёво. Такое решение поддержали председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев и председатель постоянного комитета по транспорту и ЖКХ областного парламента Станислав Петрушенко.

- Я поддерживаю инициативу жителей Бирючёво - захоронить останки летчиков в одной братской могиле. С чисто человеческой точки зрения это будет правильно. Экипаж самолета снова станет боевой единицей, пусть даже спустя семьдесят пять лет после Победы, - считает Станислав Петрушенко. О времени захоронения экипажа поисковики пока не говорят. Не исключено, что раскопки на месте гибели самолета и экипажа продлятся еще несколько месяцев. Причиной тому - чрезвычайно глинистый грунт.