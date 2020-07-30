Коронавирус в Твери, последние новости на 30 июля 2020 года: в предстоящие выходные можно будет пойти в кино, но в маске

Всего на 30 июля с начала пандемии в регионе выявлен 4534 человек, инфицированный COVID-19. Плюс 29 новых заболевших за минувшие сутки.

587 (+ 13 за сутки) заражённых изолированы.

3810 (+13 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

137 человека скончались с начала эпидемии, 3 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

В предстоящие выходные в регионе заработают кинотеатры и культурные центры.

Об этом ещё раз напомнил В эфире федерального канала Россия 24 губернатор Игорь Руденя. Он сообщил об открытии в Тверской области с 1 августа кинотеатров, театров и крупных культурных центров при соблюдении ряда условий. Так, в кинотеатрах заполняемость зала должна составлять не более 50%.

Участниками массовых мероприятий может быть не более 500 человек. Посетители учреждений должны использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать безопасную дистанцию.

Усиленные меры профилактики соблюдаются и в медицинских учреждениях – здесь на входе обязательно измеряется температура, медики и пациенты используют средства индивидуальной защиты.