2020-07-29T00:51:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 29 июля 2020 года: о том, как тверские врачи спасли пациентку со 100% поражением лёгких, узнала вся Россия

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 29 июля
Алина ПЕТРОВА
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Впереди у пациентки долгий период реабилитации. Фото:ПТОВпереди у пациентки долгий период реабилитации. Фото:ПТО
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Всего на 29 июля с начала пандемии в регионе выявлен 4505 человек, инфицированный COVID-19. Плюс 27 новых заболевших за минувшие сутки.

574 (+ 25 за сутки) заражённых изолированы.

3797 (0 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

134 человека скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Графика: yandex.ru

Историю спасения врачами областной больницы 58-летней жительницы Кимр Татьяны Теленковой узнала вся страна. Новостной сюжет о пациентке и спасших ее медиках сделал «Первый канал». У женщины было 100% поражение лёгочной ткани. Две недели она провела без сознания в реанимации областной больницы в Твери.

В областной центр ее привёз муж, у него тоже был ковид, но он отделался лишь карантином, а вот женщина чуть не умерла. Она до сих пор говорит с трудом, лишь недавно ее перевели из реанимации. Где подцепила заразу, не знает. Говорит, соблюдала все меры карантина.

Когда заболела, неделю температура была под 39, но это она списывала на ОРВИ. Оказалось, ковид.

- Спасибо огромное врачам, которые провели огромную титаническую работу по спасению моей жизни, - на камеру благодарила пациентка медперсонал, было видно, что слова даются ей с большим усилием.

Спасти женщину медикам удалось при помощи методики экстракорпоральной мембранной оксигенации ЭКМО.

Он 14 суток работал вместо ее сердца и легких. Аппарат ЭКМО выполняет сразу две функции по поддержанию организма: специальный насос берет на себя работу сердца по перекачиванию крови, а мембранный оксигенатор (искусственное легкое) выполняет работу легких по газообмену - кислород добавляется в кровь, а углекислый газ удаляется. Затем насыщенная кислородом кровь согревается и возвращается в тело пациента. ЭКМО позволяет эффективно и безопасно для пациента поддерживать жизнедеятельность в течение нескольких недель.

Сегодня пациентка учится жить заново - впереди длительный этап реабилитации и восстановления в стационаре, о выписке речи пока не идёт.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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