2020-07-28T01:13:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 28 июля 2020 года: дистанционного обучения для школьников не будет и сертификаты на форму для многодетных

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 28 июля
Алина ПЕТРОВА
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Линейки в школах Тверской области 1 сентября пройдут в традиционном формате.Линейки в школах Тверской области 1 сентября пройдут в традиционном формате.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Всего на 28 июля с начала пандемии в регионе выявлен 4478 человек, инфицированный COVID-19. Плюс 27 новых заболевших за минувшие сутки.

549 (+ 25 за сутки) заражённых изолированы.

3797 (0 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

132 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Графика: yandex.ru

Российские школьники с 1 сентября начнут учиться в обычной, очной форме. Дистанционного обучения вводить власти пока не планируют. В День знаний будут организованы традиционные линейки.

Тем временем более 12 тысяч детей из многодетных семей Тверской области с 1 по 5 класс включительно по инициативе губернатора Игоря Руденя получат сертификат на приобретение школьной формы. Как поясняют в пресс-службе правительства региона, эта мера поддержки обсуждалась на совещании у губернатора.

По сертификату можно будет получить несколько предметов: для девочек – жакет на выбор, юбку, сарафан, блузку, для мальчиков – брюки, пиджак, сорочки, галстук и другие необходимые вещи.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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