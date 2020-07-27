2020-07-27T17:19:39+03:00
Общество

Легкоатлетка Дария Клишина восхитила подписчиков откровенным фото в купальнике у водопада

Уроженка Твери отдыхает в США
Алина ПЕТРОВА
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Легкоатлетка из Твери Дарья Клишина позирует у водопада во время отдыха в США. Фото: InstagramЛегкоатлетка из Твери Дарья Клишина позирует у водопада во время отдыха в США. Фото: Instagram
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Российская прыгунья в длину, спортсменка, чемпионка и просто красивая девушка из Твери 29-летняя Дарья Клишина своем Instagram опубликовала фото в купальнике. Отдыхает она, судя по геотегу, в США ( где уже много лет тренируется) в Атланте, Джорджия.

Само-собой спортивная фигура Дарьи прекрасна в купальнике - рост у звезды спорта 180 см, вес 57 кг. Так что вполне модельная внешность. И, конечно же, фолловеры на это фото мгновенно отреагировали «лайками» и одобрительными постами под фото типа: «Супер!», «Круто!» и пр.

В подписи к фото спортсменка пояснила - сейчас у неё перерыв в соревнованиях, вот и выбралась на отдых к воде. В следующие несколько недель будет «спам с отдыха». «Ждите теплых фото», — обнадежила подписчиков красавица.

Остаётся добавить, что Дарья уже не раз давала подписчикам повод пообсуждать ее посты в Instagram. Так во время самоизоляции она опубликовала комплекс силовых тренировок, которые помогают ей оставаться в форме - подписчики были в восторге.

Спортсменка надеется принято участие в следующей Олимпиаде. «Ничто не может изменить наши цели, мы встретимся снова в Токио 2021» - ее подпись под одним из постов.

Напомним, что Дарья Клишина была единственной легкоатлеткой, кто выступал на Олимпиаде-2016 от России. Остальных российских легкоатлетов не пустили из-за допингового скандала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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