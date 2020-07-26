Коронавирус в Твери, последние новости на 26 июля 2020 года: в регионе занято 30% госпитального инфекционного фонда
Всего на 26 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4423 человек, инфицированных COVID-19. Плюс 30 новых заболевших за минувшие сутки.
498 (+ 6 за сутки) заражённых изолированы.
3797 (+ 22 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.
128 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.
Графика: yandex.ru
В настоящий момент, по данным правительства Тверской области, в регионе открыто 99,7% экономики. Сняты ограничения по ряду предприятий малого и среднего бизнеса – кинотеатров, частных медцентров и других объектов. Это решение принято в связи с позитивными тенденциями в эпидемиологической ситуации.
С середины июня количество пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 начало планомерно снижаться. В Верхневолжье для больных коронавирусом оборудована 2051 койка. При этом госпитальный фонд занят на 30%.
Медучреждения, работавшие как коронавирусные госпитали, поэтапно возобновляют работу в штатном режиме.
В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. С начала пандемии проведено 136 923 лабораторных исследований, за минувшие сутки сделан 771 тест на инфекцию. Первый заболевший коронавирусом выявлен в Бельском районе. До сегодняшнего дня это был единственный муниципалитет, где коронавирусом никто не болел.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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