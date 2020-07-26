Коронавирус в Твери, последние новости на 26 июля 2020 года: в регионе занято 30% госпитального инфекционного фонда

Всего на 26 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4423 человек, инфицированных COVID-19. Плюс 30 новых заболевших за минувшие сутки.

498 (+ 6 за сутки) заражённых изолированы.

3797 (+ 22 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

128 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

В настоящий момент, по данным правительства Тверской области, в регионе открыто 99,7% экономики. Сняты ограничения по ряду предприятий малого и среднего бизнеса – кинотеатров, частных медцентров и других объектов. Это решение принято в связи с позитивными тенденциями в эпидемиологической ситуации.

С середины июня количество пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 начало планомерно снижаться. В Верхневолжье для больных коронавирусом оборудована 2051 койка. При этом госпитальный фонд занят на 30%.

Медучреждения, работавшие как коронавирусные госпитали, поэтапно возобновляют работу в штатном режиме.

В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. С начала пандемии проведено 136 923 лабораторных исследований, за минувшие сутки сделан 771 тест на инфекцию. Первый заболевший коронавирусом выявлен в Бельском районе. До сегодняшнего дня это был единственный муниципалитет, где коронавирусом никто не болел.