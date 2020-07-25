В Твери появилась реклама футболок с вызывающей для борцов за права американских негров надписью

В Твери на улице Можайского появился баннер, рекламирующий футболки с надписью «White Lives Matter» («Белые жизни имеют значение»). Их производит недавно зарегистрированный бренд.

Слоган стал противопоставлением фразе «Black Lives Matter» (BLM), которую используют протестующие в США и Европе против произвола по отношению к афроамериканцам.

Как указано на официальном сайте фирмы, слоган «White Lives Matter» (WLM) порицает травлю белого населения на Западе. «WLM — это не расизм. Это протест против принятой за норму в «прогрессивном» обществе диктатуры толерантности и либерализма», – пишут производители в описании футболок.

Дать оценку, нарушают ли надписи на футболках какие-нибудь статьи законов РФ – это работа правоохранителей.

Одежда с такими надписями уже заинтересовала немало пользователей социальных сетей.

Напомним, в Америке, после убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда во время ареста в Миннеаполисе, вспыхнули протесты. Манифестанты в разных штатах использовали слоган «Black Lives Matter». О том, как он стал «фарсовым», уже писала «Комсомольская правда».