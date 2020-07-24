2020-07-24T01:23:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 24 июля 2020 года: COVID-19 больше не главная тема в телеэфирах губернатора

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 24 июля
Алина ПЕТРОВА
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Губернатор Игорь Руденя выступил в телеэфире. Фото:ПТОГубернатор Игорь Руденя выступил в телеэфире. Фото:ПТО
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Всего на 24 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4366 человек, инфицированных COVID-19. Плюс 28 новых заболевших за минувшие сутки.

481 (+ 14 за сутки) заражённых изолированы.

3761 (+ 12 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

124 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика:yandex.ru

Графика:yandex.ru

Вечерние традиционные телеэфиры губернатора Игоря Рудени расширяют информационную повестку. Раньше все крутилось вокруг распространения ковида, мерах по борьбе с ним, больницах-больных и пр.

В минувший четверг диапазон главных тем расширился, из телеэфира интересующиеся региональной политикой узнали, что у монумента Советскому солдату во Ржеве появится остановка, о восстановлении Речного вокзала не забыли. На встрече с главой Ростуризма, она как раз сегодня в Завидово, эту тему тоже обсудят. Игорь Руденя стал отцом в пятый раз. Девочку назвали Мария. «КП»-Тверь» присоединяется к поздравлениям в адрес главы региона по этому случаю.

Коронавирусу в телеинтервью, впрочем, тоже уделили внимание. Так 1 сентября в школах Тверской области обучение начнётся в очном формате, если не будет каких-то чрезвычайных обстоятельств, сообщил губернатор.

- Мы консультируемся с Роспотребнадзором и надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит начать учёбу. Я - сторонник очного обучения, - сказал глава региона.

Он также заверил: региональная экономика практически полностью возобновила свою работу.

- Реальный сектор экономики, например IT-сфера, машиностроение, сельское хозяйство, они не прекращали свою работу, экономика региональная также продолжала свою работу. Президент РФ совершенно четко сказал, что это ответственность регионов – если вы готовы взять на себя ответственность, то так и действуйте, – сказал Игорь Руденя.

Однако, в экономическом секторе региона до сих пор существуют направления, которые еще не начали свою работу – это спортивные объекты и места массового отдыха.

На сегодняшний момент Верхневолжье зафиксировано систематическое снижение заболеваемости коронавирусной инфекции, в связи с чем, правительством региона было принято решение о возможности открытия театров и кинотеатров с 1 августа, но с соблюдениями санитарно-эпидемиологических требований – обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и наполняемость залов не более 50%. Кроме того с 15 июля разрешена работа частных медицинских организаций, проведение выставочных и культурных мероприятий на открытом воздухе, спортивных соревнований и матчей с численностью участников и зрителей до 500 человек.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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