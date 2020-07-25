Коронавирус в Твери, последние новости на 25 июля 2020 года: предприниматели могут получить субсидии на дезинфекцию

Предпринимателям помогут деньгами.

Всего на 25 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4393 человек, инфицированных COVID-19. Плюс 27 новых заболевших за минувшие сутки.

492 (+ 11 за сутки) заражённых изолированы.

3775 (+ 14 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

126 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Субсидию на дезинфекцию и профилактику могут получить объекты малого и среднего бизнеса, и социально ориентированные НКО. Заявку можно подать до 15 августа. В правительстве региона поясняют: компания должна соответствовать ряду условий. В том числе работать в одной из обозначенных отраслей: деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, дополнительное образование, деятельность по предоставлению продуктов питания и т.д. Субсидия предоставляется единоразово. Она компенсирует часть расходов на профилактику распространения инфекции. Для индивидуальных предпринимателей размер субсидии составляет 15 тыс. рублей, для предпринимателей с наёмными работниками рассчитывается по формуле: количество работников в мае х 6 500 руб. + 15 000 руб.

Вопросы можно задать @moibiztvr или по телефону 8 800 200-11-69.