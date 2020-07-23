Отчёт губернатора: В Тверской области все растёт, а клееный брус круче финского

23 июля заседание Законодательного Собрания региона началась, вроде, как обычно. 30 депутатов присутствуют, кворум есть… Но затем произошло то, что в областном парламенте - редкость. К трибуне вышел губернатор Игорь Руденя. С отчетом о работе за год.

Одними из частых слов в речи губернатора были «национальные» и «проекты». И это закономерно. Игорь Руденя сразу напомнил всем собравшимся, что 2019 год «войдет в историю, как год начала реализации масштабных и крупнейших национальных проектов».

На выполнение нацпроектов в Тверской области (в их рамках у нас разработали 51 региональный проект) в 2019 году было выделено более 10 млрд рублей.

- Точками роста стали агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства, жилищное строительство, дорожное и транспортное хозяйство, а также образование и здравоохранение, - продолжил губернатор.

Игорь Руденя говорил не меньше часа, а то и полтора. Остановимся на некоторых основных моментах.

Доходы, расходы и госдолг

Губернатор отметил, что в 2019 году продолжились позитивные тенденции в наполнении и исполнении бюджета региона.

В частности, доходная часть увеличилась на 11% и составила 66 млрд 400 млн рублей. На 16% выросли расходы – 62 млрд 200 млн рублей. Это как раз связано с тем, что в регионе началась реализация нацпроектов.

Еще один важный аспект - стабильный рост налоговых поступлений в бюджет.

- Больше всего увеличилось поступление налога, применяемого при упрощённой системе налогообложения. Это следствие развития предприятий малого и среднего бизнеса, – пояснил глава региона.

Игорь Руденя напомнил и о госдолге. Точнее — о его сокращение на 1,4 млрд рублей.

Бизнес и инвестиции

Губернатор рассказал, что в прошлом году в регионе было реализовано 13 крупных инвестпроектов на 10 млрд рублей. Как итог - создано 1150 рабочих мест.

- Привлекательными отраслями для инвесторов являлись сельское хозяйство, машиностроение, производство электротехники и изделий из стекла, а также логистика, – сообщил Игорь Руденя.

Улучшению инвестклимата в регионе способствует создание зон с особыми условиями для бизнеса. Это ряд налоговых послаблений, льгот и т. д. Примеры таких зон - «Боровлёво-3» и «Эммаусс».

Продолжается создание кластера машиностроения. В будущем он должен объединить Тверской вагонзавод, восстанавливаемый Торжокский вагонзавод и новый технопарк «КСК».

Игорь Руденя сообщил о росте объёмов промышленного производства. К примеру, предприятия обрабатывающей промышленности сумели на 9% увеличить объемы выпуска продукции по сравнению с 2018-м.

Вырос объем федеральной поддержки тверским предприятиям. В 2019 году общая сумма субсидий составила 6,6 млрд рублей – в 6,5 раза больше, чем в 2018-м.

Среди примеров успешного бизнеса губернатор отметил проект вышневолоцкого «Леспромхоза» по переработке древесины и изготовлению клееного бруса для сферы домостроения.

- На этом производстве используется самый современный экологически чистый клей. Сегодня по данному показателю мы опередили аналогичное производство Финляндии, - восхищенно сказал Игорь Руденя.

Агро, земли и лес

Губернатор указал на перспективы тверского АПК: каждый второй рубль инвестиций направляется в сельское хозяйство.

Сейчас в АПК региона реализуются или планируются к реализации 21 инвестпроект на более чем 62 млрд рублей. Будет создано 4000 рабочих мест

Игорь Руденя сказал, что в нашем регионе каждый второй рубль инвестиций направляется в сельское хозяйство. Фото: ПТО

Производство сельхозпродукции в 2019 году выросло в 2,5 раза.

При этом губернатор признал, что введение в оборот зарастающих сельхозземель в прошлом году прошло не так хорошо, как планировалось.

Губернатор рассказал и про лесное хозяйство. В 2019 году продолжилась работа по пресечению незаконных вырубок сельскохозяйственных лесов. Одними из основных и самых эффективных мер борьбы стали переводы данных земель в Гослесфонд.

- Если в 2018 году было переведено 120 га, то в 2019 году уже 6 тыс 451 га. План 2020 года – 60 тыс. 378 га, – сообщил Игорь Руденя.

По итогам 2019 года Тверская область сохранила за собой лидерство по лесовосстановлению в ЦФО – саженцами засадили более 18 тыс. га.

Коммуналка и дороги

Губернатор подчеркнул, что для улучшения ситуации в отрасли ЖКХ была продолжена работа по консолидации муниципальных коммунальных активов.

По словам главы региона, это позволило увеличить протяженность отремонтированных сетей в полтора раза, провести капремонт и модернизацию ряда котельных в муниципалитетах. В итоге, как сказал Игорь Руденя, удалось пройти отопительный сезон без крупных аварий.

Говоря про дороги, губернатор отметил огромную пользу нацпроекта. По нему в 2019 году в регионе было приведено в порядок 476 км автотрасс.

Также в прошлом году началась подготовка к модернизации выездных трасс в Твери на кимрском, бежецком, московском, старицком и бурашевском направлениях.

Социалка, образование и здравоохранение

Губернатор уделил отдельное внимание соцсфере. Игорь Руденя отметил, что в регионе в 2019 году было предоставлено больше 50 видов соцвыплат и мер поддержки на 7 млрд 500 млн рублей. Их получили более 320 тысяч жителей Верхневолжья

- Активно использовались возможности, предоставляемые национальным проектом «Демография», объединившим в единую систему федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми, – отметил глава региона.

На региональном уровне вводились новые виды льгот. К примеру, многодетные семьи освободили от платы за вывоз мусора.

Также традиционно оказывалась поддержка ветеранам Великой Отечественной войны. В 2019 году 53 ветеранам предоставили бесплатные квартиры.

В 2019 году был принят региональный закон о статусе детей войны.

Губернатор также рассказал, что в 2019 году во многом благодаря нацпроекту было отремонтировано в четыре раза больше школ, чем в 2018-м.

А в Твери и вовсе случился рекорд — было открыто сразу две новые школы. Ту, что построили в Брусилово, Игорь Руденя назвал самым передовым по оснащению учебным заведением в нашем регионе. И с этим трудно поспорить.

Школа в Брусилово, кстати, имеет сразу два бассейна. И это далеко не единственное её преимущество. Фото: ПТО, администрация Твери

Также был создан центр цифрового образования «IT-куб», там уже обучается более 400 детей.

В отрасли здравоохранения в 2019 году в 50 больницах и поликлиниках провели ремонты. В медорганизации поставили 14 аппаратов ИВЛ и 2 компьютерных томографа, электрокардиографы, аппараты УЗИ, система нейрохирургической навигации.

За счёт федерального бюджета в Тверскую область приобрели 16 автомобилей скорой помощи. Также был создан Региональный центр диспетчеризации скорой помощи.

Активно развивалась служба санитарной авиации.

В 2019 году было завершено строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери. Также закончили проектирование Детской областной клинической больницы. В этом году началось её строительство.

ТКО и синие автобусы

Губернатор вспомнил и о двух "реформах" в регионе.

Первая — это про мусор. С 2019 года все процессы, связанные с вывозом отходов, были переданы в руки единого регионального оператора — ООО «ТСАХ».

Губернатор отметил, что в 2019 году главными результатами этой реформы можно считать переход на новую систему оплаты услуг за вывоз мусора и стабилизацию тарифов. Также была начата определенная работа по ликвидации старых свалок. Здесь, правда, еще разгребать и разгребать.

Также в 2019 году была проведена подготовка к переходу Твери и Калининского района на новую модель пассажирских перевозок.

В итоге теперь синие автобусы компании-перевозчика «Транспорт Верхневолжья» обслуживает все маршруты Твери и Калининского района. Маршрутки остались в прошлом. Как и троллейбусы, впрочем.

Сейчас, напомнил губернатор, идет проработка вопроса распространения новой модели на другие крупные агломерации региона.

Волжское море и туризм

Губернатор сообщил, что в 2019 году поток туристов в Верхневолжье превысил 1700000 человек. Это на 13% больше, чем в 2018-м.

В 2019 году в регионе началась реализация глобального инвестпроекта «Кластер круизного туризма и отдыха «Волжское море». Он вошел в федеральную программу развития туризма.

Также важным событием в 2019-м году в сфере гостеприимства стало создание нового межрегионального туристического маршрута «Государева дорога». Заключены соглашения с Федеральным агентством по туризму, высшими органами исполнительной власти Московской, Новгородской и Ленинградской областей по развитию маршрута.