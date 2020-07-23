2020-07-23T14:31:29+03:00
Общество

Небо в Твери проясняется, успеем ли мы увидеть комету Neowise

С понедельника погода начнёт возвращаться к июльской норме
Виктория ТУШКОВА
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Чтобы увидеть комету Neowise в нашей местности лучше иметь сильный бинокль или телескоп.Чтобы увидеть комету Neowise в нашей местности лучше иметь сильный бинокль или телескоп.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К Земле на минимальное расстояние приблизилась трёххвостая комета Neowise. От неё до нас каких-то 104 миллиона километров (в полтора раза меньше, чем от Земли до Солнца!) Учитывая, что это самая яркая комета, пролетающая мимо нашей планеты за последние десятилетия, очень хотелось бы её увидеть.

В ближайшие ночи для этого будет последний шанс: комета начинает удаляться, и скоро необъятные космические дали скроют её от наших глаз. В следующий раз рядом с голубой планетой космическая путешественница окажется только через 6800 лет.

Как назло, небо над Тверской областью сейчас редко бывает безоблачным.

- Комету Neowise в нашей местности всё-таки довольно сложно увидеть невооружённым глазом. Лучше иметь сильный бинокль или телескоп, - говорит доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Но и это ничего не гарантирует: в ближайшие ночи небо над регионом ясным почти не будет.

Так что свидание с трёххвостой красавицей у жителей Тверской области если и состоится, то станет очень большой удачей.

В чём же причины того, что у нас уже не первую неделю стоит такая дождливая и облачная погода?

- В этом виноват мощный блокирующий антициклон, который завис над Сибирью. Там в отличие от нас царит засуха. Антициклон не пропускает на восток идущие один за другим циклоны, поэтому все дожди выливаются в европейской части России, в том числе на нас, - объясняет Наталья Сердитова. - Но в ближайшие дни осадков станет поменьше.

В субботу, вероятно, дождей не будет совсем. Небо облачное с прояснениями, а температура вполне комфортная: днём +20, ночью +10. В воскресенье, 26 июля, к нам вновь подберётся грозовой фронт, температура существенно не изменится, разве что ночью будет на 2-3 градуса теплее.

Атмосферное давление растёт: с 748 миллиметров в пятницу до 751-753 миллиметров ртутного столба в начале будущей недели.

С понедельника потихоньку возвращаемся в июль! Всю первую половину недели +24 днём (на солнышке ещё теплее) и +15… +19 ночью. В понедельник вероятность осадков невелика, во вторник и среду местами опять пройдут грозы.

Так что, прогуливаясь июльскими ночами, пока всё-таки не забывайте брать с собой плащи. И изредка поглядывайте в небо: а вдруг повезёт, и комета Neowise покажет вам хотя бы один из своих трёх хвостов.

НА ЗАМЕТКУ

Трёххвостую комету Neowise можно увидеть в Твери на севере-северо-западе небосвода близко к линии горизонта. Поэтому ищите пространства не прикрытые строениями и не создающие засветку от городского освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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