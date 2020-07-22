Срочно требуются опекуны для бездомных собак и кошек Твери

Сообщество людей, объединенных в группе в соцсети «Помощь бездомным животным г.Тверь», объявило о запуске новой программы — опекунства над брошенными находящимися на передержке животными. «КП»-Тверь» решила выяснить, насколько это все серьезно и не развод ли это.

Наш корреспондент связался с куратором сообщества Оксаной Титовой.

– Программа опекунства животного – реальная помощь нашим животным, - заверила она. - Программа призвана помочь семьям, которые берут к себе на содержание брошенных бездомных собак и кошек, улучшить условия их содержания и питания, ветеринарной помощи. Есть ведь люди, которые в силу разных причин не могут сами взять к себе понравившегося четвероногого друга. Но они могут, вступив в нашу программу, взять опекунство и помогать финансово такому животному. Замечу, что именно опекать выбранное животное на регулярной основе, пока не устроится его судьба.

Оксана отметила, что их программа, конечно, не предполагает реальных постоянных контактов опекуна и его питомца:

– Это не совсем верно в подходе к содержанию животного, находящегося на передержке в ожидании постоянного хозяина. Но мы, чтобы не было подозрений о том, что опекунские пожертвования используются не по назначению, обязательно готовы предоставлять чеки, отчеты о тратах, присылать видео и фото животного.

По словам Оксаны, такая практика уже широко используется во многих развитых странах мира, она распространена и в Москве.

- Вот мне и пришла идея, почему бы не попробовать ее применить на благо животных в Твери, - заметила зооактивистка. - Это потрясающая возможность вложить свою любовь к собаке или кошке, или щенку, с которым можно видеться на расстоянии, а заботы по уходу за ним возьмут на себя другие! Большинство жителей современных городов не имеют возможности проявить свою потребность оказывать заботу братьям нашим меньшим. Опека над питомцем - это самая настоящая, адресная забота и реальное проявление любви к животным.

Оксана добавила, что их группа помощи бездомным животным существует уже несколько лет, взаимодействует с тверским питомником в Больших Перемерках, а также оказывают помощь приюту для собак в Бежецке.

- В нашей команде около 15 активных участников помощи животным, - сообщила Оксана.

Чтобы стать опекуном, можно связаться с Оксаной через группу сообщества.