2020-07-22T18:39:53+03:00
Общество

Срочно требуются опекуны для бездомных собак и кошек Твери

Каждый желающий сможет взять на себя расходы по уходу за животными, пока они на передержке
Александр ЖМУЛИН
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Люди, которые не могут взять к себе животное, могут оплатить уход за собачкой или кошкой на передержке. Фото: со страницы сообщества «Помощь бездомным животным г.Тверь»/https://vk.com/zoohelptverЛюди, которые не могут взять к себе животное, могут оплатить уход за собачкой или кошкой на передержке. Фото: со страницы сообщества «Помощь бездомным животным г.Тверь»/https://vk.com/zoohelptver
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Сообщество людей, объединенных в группе в соцсети «Помощь бездомным животным г.Тверь», объявило о запуске новой программы — опекунства над брошенными находящимися на передержке животными. «КП»-Тверь» решила выяснить, насколько это все серьезно и не развод ли это.

Наш корреспондент связался с куратором сообщества Оксаной Титовой.

– Программа опекунства животного – реальная помощь нашим животным, - заверила она. - Программа призвана помочь семьям, которые берут к себе на содержание брошенных бездомных собак и кошек, улучшить условия их содержания и питания, ветеринарной помощи. Есть ведь люди, которые в силу разных причин не могут сами взять к себе понравившегося четвероногого друга. Но они могут, вступив в нашу программу, взять опекунство и помогать финансово такому животному. Замечу, что именно опекать выбранное животное на регулярной основе, пока не устроится его судьба.

Оксана отметила, что их программа, конечно, не предполагает реальных постоянных контактов опекуна и его питомца:

– Это не совсем верно в подходе к содержанию животного, находящегося на передержке в ожидании постоянного хозяина. Но мы, чтобы не было подозрений о том, что опекунские пожертвования используются не по назначению, обязательно готовы предоставлять чеки, отчеты о тратах, присылать видео и фото животного.

По словам Оксаны, такая практика уже широко используется во многих развитых странах мира, она распространена и в Москве.

- Вот мне и пришла идея, почему бы не попробовать ее применить на благо животных в Твери, - заметила зооактивистка. - Это потрясающая возможность вложить свою любовь к собаке или кошке, или щенку, с которым можно видеться на расстоянии, а заботы по уходу за ним возьмут на себя другие! Большинство жителей современных городов не имеют возможности проявить свою потребность оказывать заботу братьям нашим меньшим. Опека над питомцем - это самая настоящая, адресная забота и реальное проявление любви к животным.

Оксана добавила, что их группа помощи бездомным животным существует уже несколько лет, взаимодействует с тверским питомником в Больших Перемерках, а также оказывают помощь приюту для собак в Бежецке.

- В нашей команде около 15 активных участников помощи животным, - сообщила Оксана.

Чтобы стать опекуном, можно связаться с Оксаной через группу сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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