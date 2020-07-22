Досуг в Твери: Разный Бродский, классики в Твери и Oma Randa впереди

Досуг в Твери выходит из режима онлайн. Ограничения сняты, и при соблюдении определенных мер предосторожности можно интересно провести время. Однако и об онлайн-трансляциях не забываем...

БИБЛИОТЕКИ

«Иосиф Бродский - иудей, эллин, христианин?»

В этом году весь культурный мир отмечает 80-летие со дня рождения великого поэта Иосифа Бродского. Количество передач, посвященных творчеству Иосифа Бродского, растет, что говорит об интересе, который вызывает поэтический мир автора, удивительный язык его поэзии.

Поспешите, сегодня - 22 июля - в 12:00 в рамках видеолектория «Знание о России» в прямом эфире Тверская областная библиотека имени Горького покажет встречу с научным сотрудником Президентской библиотеки, кандидатом филологических наук Ольгой Гассельблат. Она поделится своим исследованием художественной картины мира поэта, ярко отраженной в его дискурсе, расскажет о наследстве великих предшественников и о новаторстве в его стихотворениях. Тема лекции звучит неожиданно: «Иосиф Бродский - иудей, эллин, христианин?» Исследователь опирается на языковые факты, по-новому проводит анализ многих известных произведений поэта.

Встреча пройдет дистанционно и будет доступна в режиме прямой трансляции в разделе «Интернет-вещание» на портале Президентской библиотеки, на YouTube-канале учреждения, а также на странице в социальной сети «Вконтакте.

По предварительной записи по телефону 34-32-72 возможен просмотр трансляции в электронном читальном зале библиотеки им. А.М. Горького.

ЭКСКУРСИИ

«Тверь великих писателей»

Художник покажет и расскажет про места в Твери, связанные с русскими классиками.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Культурно-просветительский проект «Рельсы» организует в столице Верхневолжья ряд интересных пеших экскурсий. Одну из них 26 июля проведет художник Николай Дулько. Он покажет и расскажет про места, связанные с русскими классиками. Николай Дулько пишет: «Часто, проходя быстрым шагом по центру Твери, я ловлю себя на мысли, что точно так же пару столетий назад делали люди, которых теперь мы называем классиками. Что здесь они влюблялись, служили, останавливались в лучших гостиницах, показывали рукописи самым близким друзьям, бывали проездом, задумывали произведения. И объединяла их магия города, в котором нам довелось жить сегодня: дома и улицы, где они бывали, не тронуло время. И мы с вами в удивительной компании Пушкина и Глинки, Унковского и Салтыкова-Щедрина, Крылова, Достоевского и Островского пройдем по Твери их времени».

26 июля в 15:00. Как записаться на экскурсию, смотрите на сайте проекта «Рельсы».

ФЕСТИВАЛИ

«Oma Randa»

Тверские карелы ждут в гости. Фото: vk.com/oma_randa

IV Козловский фестиваль карельской культуры «Oma Randa» всё-таки состоится. Это стало возможно благодаря снятию ограничений губернатором Игорем Руденей. Фестиваль карельской культуры ждет гостей 8 августа, как обычно, в селе Козлово Спировского района. «Oma Randa» каждый год преподносит сюрпризы. Какова программа праздника на этот год, пока неизвестно. Как сообщают организаторы, она еще находится в стадии разработки. Но одно точно известно - будет весело и интересно.

8 августа. Село Козлово, Спировский район.

ВЫСТАВКИ

«Анри Матисс. Взгляд»

Приходите на выставку литографий Матисса, не пожалеете. Но не забудьте маски. Фото: mvc-tver.ru

В Тверском музейно-выставочном центре продолжается выставка «Анри Матисс. Взгляд». На ней представлено 120 литографий.

Вот как характеризуют этого бесподобного живописца на сайте музейно-выставочного центра: «Среди мастеров культуры Западной Европы XX столетия Анри Матисс занимает исключительное место и как художник, и как мыслитель. Яркий, огромный талант художника во многом определил развитие современного изобразительного искусства почти во всех возможных его проявлениях».

Матисс унаследовал и обобщил в своем творчестве духовное богатство и лучшие черты культуры прошлого и своего времени. Замечательный живописец, рисовальщик и гравер, иллюстратор и мастер оформления книги, монументалист-декоратор, театральный художник, скульптор, керамист, мастер гобелена и витража, создатель нового вида декоративного искусства - вырезок из бумаги, окрашенной гуашью, - таким был широчайший творческий диапазон Матисса.

Экспозиция открыта до 30 августа в малом зале центра.

«Вальс цветов»

Так называется выставка творений одного из ведущих художников Конаковского фаянсового завода Ивана Васильева в Башне искусств Тверской областной картинной галереи.

Произведения Ивана Васильева отличают высокая декоративность цвета, изящество рисунка, условность и обобщенность изображений, поэтическое мировосприятие. Главный мотив его творчества - цветы. Творческий расцвет художника пришелся на 1950-1970-е годы. Иван Васильев, как и все художники Конаковского фаянсового завода, работал по двум направлениям - создание образцов для массового тиражирования и выставочных авторских произведений. Он был участником многих зарубежных и отечественных выставок и неоднократно премировался медалями, дипломом Совета министров РСФСР, Почетной грамотой правления Союза художников РСФСР, грамотой и медалями ВДНХ. Его работы часто публиковались и высоко оценивались критиками.

Экспозиция открыта до 20 сентября.

МЕМОРИАЛ

График работы Ржевского мемориала Советскому солдату.

С 1 июля Ржевский мемориал Советскому солдату открыт для всех посетителей. Причем теперь мемориальный комплекс, который может посетить любой желающий, открыт круглосуточно.

Тверская область, Ржевский район, недалеко от деревни Хорошево.