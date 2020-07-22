2020-07-22T01:29:00+03:00
Звезды

Досуг в Твери: Разный Бродский, классики в Твери и Oma Randa впереди

"Комсомолка" рассказывает о самых интересных мероприятиях на ближайшие дни
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Досуг в Твери выходит из режима онлайн. Ограничения сняты, и при соблюдении определенных мер предосторожности можно интересно провести время. Однако и об онлайн-трансляциях не забываем...

БИБЛИОТЕКИ

«Иосиф Бродский - иудей, эллин, христианин?»

В этом году весь культурный мир отмечает 80-летие со дня рождения великого поэта Иосифа Бродского. Количество передач, посвященных творчеству Иосифа Бродского, растет, что говорит об интересе, который вызывает поэтический мир автора, удивительный язык его поэзии.

Поспешите, сегодня - 22 июля - в 12:00 в рамках видеолектория «Знание о России» в прямом эфире Тверская областная библиотека имени Горького покажет встречу с научным сотрудником Президентской библиотеки, кандидатом филологических наук Ольгой Гассельблат. Она поделится своим исследованием художественной картины мира поэта, ярко отраженной в его дискурсе, расскажет о наследстве великих предшественников и о новаторстве в его стихотворениях. Тема лекции звучит неожиданно: «Иосиф Бродский - иудей, эллин, христианин?» Исследователь опирается на языковые факты, по-новому проводит анализ многих известных произведений поэта.

Встреча пройдет дистанционно и будет доступна в режиме прямой трансляции в разделе «Интернет-вещание» на портале Президентской библиотеки, на YouTube-канале учреждения, а также на странице в социальной сети «Вконтакте.

По предварительной записи по телефону 34-32-72 возможен просмотр трансляции в электронном читальном зале библиотеки им. А.М. Горького.

ЭКСКУРСИИ

«Тверь великих писателей»

Художник покажет и расскажет про места в Твери, связанные с русскими классиками. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Художник покажет и расскажет про места в Твери, связанные с русскими классиками.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Культурно-просветительский проект «Рельсы» организует в столице Верхневолжья ряд интересных пеших экскурсий. Одну из них 26 июля проведет художник Николай Дулько. Он покажет и расскажет про места, связанные с русскими классиками. Николай Дулько пишет: «Часто, проходя быстрым шагом по центру Твери, я ловлю себя на мысли, что точно так же пару столетий назад делали люди, которых теперь мы называем классиками. Что здесь они влюблялись, служили, останавливались в лучших гостиницах, показывали рукописи самым близким друзьям, бывали проездом, задумывали произведения. И объединяла их магия города, в котором нам довелось жить сегодня: дома и улицы, где они бывали, не тронуло время. И мы с вами в удивительной компании Пушкина и Глинки, Унковского и Салтыкова-Щедрина, Крылова, Достоевского и Островского пройдем по Твери их времени».

26 июля в 15:00. Как записаться на экскурсию, смотрите на сайте проекта «Рельсы».

ФЕСТИВАЛИ

«Oma Randa»

Тверские карелы ждут в гости. Фото: vk.com/oma_randa

Тверские карелы ждут в гости. Фото: vk.com/oma_randa

IV Козловский фестиваль карельской культуры «Oma Randa» всё-таки состоится. Это стало возможно благодаря снятию ограничений губернатором Игорем Руденей. Фестиваль карельской культуры ждет гостей 8 августа, как обычно, в селе Козлово Спировского района. «Oma Randa» каждый год преподносит сюрпризы. Какова программа праздника на этот год, пока неизвестно. Как сообщают организаторы, она еще находится в стадии разработки. Но одно точно известно - будет весело и интересно.

8 августа. Село Козлово, Спировский район.

ВЫСТАВКИ

«Анри Матисс. Взгляд»

Приходите на выставку литографий Матисса, не пожалеете. Но не забудьте маски. Фото: mvc-tver.ru

Приходите на выставку литографий Матисса, не пожалеете. Но не забудьте маски. Фото: mvc-tver.ru

В Тверском музейно-выставочном центре продолжается выставка «Анри Матисс. Взгляд». На ней представлено 120 литографий.

Вот как характеризуют этого бесподобного живописца на сайте музейно-выставочного центра: «Среди мастеров культуры Западной Европы XX столетия Анри Матисс занимает исключительное место и как художник, и как мыслитель. Яркий, огромный талант художника во многом определил развитие современного изобразительного искусства почти во всех возможных его проявлениях».

Матисс унаследовал и обобщил в своем творчестве духовное богатство и лучшие черты культуры прошлого и своего времени. Замечательный живописец, рисовальщик и гравер, иллюстратор и мастер оформления книги, монументалист-декоратор, театральный художник, скульптор, керамист, мастер гобелена и витража, создатель нового вида декоративного искусства - вырезок из бумаги, окрашенной гуашью, - таким был широчайший творческий диапазон Матисса.

Экспозиция открыта до 30 августа в малом зале центра.

«Вальс цветов»

Так называется выставка творений одного из ведущих художников Конаковского фаянсового завода Ивана Васильева в Башне искусств Тверской областной картинной галереи.

Произведения Ивана Васильева отличают высокая декоративность цвета, изящество рисунка, условность и обобщенность изображений, поэтическое мировосприятие. Главный мотив его творчества - цветы. Творческий расцвет художника пришелся на 1950-1970-е годы. Иван Васильев, как и все художники Конаковского фаянсового завода, работал по двум направлениям - создание образцов для массового тиражирования и выставочных авторских произведений. Он был участником многих зарубежных и отечественных выставок и неоднократно премировался медалями, дипломом Совета министров РСФСР, Почетной грамотой правления Союза художников РСФСР, грамотой и медалями ВДНХ. Его работы часто публиковались и высоко оценивались критиками.

Экспозиция открыта до 20 сентября.

МЕМОРИАЛ

График работы Ржевского мемориала Советскому солдату.

С 1 июля Ржевский мемориал Советскому солдату открыт для всех посетителей. Причем теперь мемориальный комплекс, который может посетить любой желающий, открыт круглосуточно.

Тверская область, Ржевский район, недалеко от деревни Хорошево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Подозреваемый в мошенничестве житель Тверской области задержан в Клину
В Тверской области выпал град размером с перепелиное яйцо
В Тверской области распределили средства на доплаты соцработникам в связи с пандемией
В Тверской области на доплаты классным руководителям направят 560 млн рублей
В одной из тверских колоний работает современная молочная ферма
В Тверской области увеличат размеры грантов «Агростартап» для фермеров
По ценам на бензин Тверская область на двенадцатом месте в ЦФО
Президент наградил пятерых ветеранов из Тверской области орденами Почета
Новая выставка открывается в Тверской картинной галерее
Двое мужчин вырвали сумку у прохожей в Тверской области
В Твери водитель сбил на пешеходном переходе двух женщин с ребёнком
В Тверской области на коронавирус протестировано 133 024 человека
Дальнобойщик уснул и съехал в кювет в Тверской области
Женщина-водитель получила травмы в ДТП на улице Горького в Твери