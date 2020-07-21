Уровень газификации Тверской области в 2020 году должен достигнуть 67,5%

Исполнение программы газификации региона в первом полугодии 2020 года. Этот вопрос стал главным на очередном заседания областного правительства во вторник 21 июля.

Губернатор Игорь Руденя сразу напомнил, что Президент России Владимир Путин в мае поручил ускорить процесс газификации в регионах.

Для нашей области это весьма актуально. Учитывая то, что она находится между двух столиц, уровень газификации Верхневолжья явно ниже, чем следовало бы ожидать. В тверском регионе без газа до сих пор остаются 13 муниципалитетов: шесть на юго-западе и семь на северо-востоке. А еще в ряде районов газифицировано меньше 50% населенных пунктов.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу ускорить темпы газификации в регионе. Фото: ПТО

Однако стоит признать, что в последние годы удалось обеспечить ежегодное увеличение уровня газификации Тверской области. Если в 2016 году ее уровень составлял 62%, то по данным на 1 января 2020-го – 66,1%. По итогам 2020 года эта цифра должна измениться на 67,5%.

- Мы уже поменяли философию процесса. Помимо домовладений активно газифицируем предприятия, инвестиционные площадки, социальные объекты. Наша задача – существенно увеличить темпы газификации не только жилого фонда, но и сформировать необходимые условия для развития новых инвестиционных проектов в Тверской области, – подчеркнул Игорь Руденя.

Всего в этом году в регионе запланировано построить 144 км газопроводов. В итоге голубое топливо должно прийти в 20 населенных пунктов, почти 1500 квартир и домов.

Графика ПТО

Совместно с Газпромом ведутся работы по проектированию межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей в Калязинском, Старицком районах, Осташковском городском округе, поселке Жарковский, ветки до Красного Холма, от Красного Холма до Молоково.

Уже готовы проекты на создание распределительных газопроводов в Красном Холме, посёлках Жарковский и Молоково. Их строительство начнут в 2021 году.

Есть реальные результаты в муниципалитетах. Так, полностью завершено строительство газовых сетей в деревнях Слободка и Захеево Калининского района. Уже проложено 85% разводящих газовых сетей в Фирово и 73% - в деревне Башарино Кимрского района. Продолжается прокладка газопроводов в Рамешковском и Лихославльском районах.

Новый газопровод уже проложен в районе поселка им. Крупской в Твери. Он обеспечит в том числе газификацию промзоны «Боровлево-3».

Отдельный вопрос - обеспечение голубым топливом соцучреждений. В 2020 году должны построить блочно-модульные котельные для Калязинского детского дома «Родничок» и психоневрологического интерната в Грузинах Торжокского района, а также завершить проектирование котельных для отделений Калининской ЦРБ в селах Пушкино и Медное.

Есть довольно сильное отставание от графика по детскому дому и интернату. Губернатор отдал распоряжение взять эти объекты на особый контроль и разобраться с подрядчиками. Котельные там должны быть сданы к октябрю. На данный момент выполнено 10% и 16% работ соответственно.

Среди всех проектов газификации самым масштабным и ключевым сейчас в регионе является будущий газопровод Ржев-Нелидово. Причем его планируется продлить до Андреаполя. В этом году завершатся проектно-изыскательские работы для строительства участка газопровода в 94 км. Само строительство запланировано на 2021 год.

Графика ПТО

За счет спецнадбавок за транспортировку газа строятся и проектируются межпоселковые газопроводы в Калининском, Сонковском, Бежецком, Максатихинском районах, Кашинском городском округе.

Выступивший на заседании гендиректор АО «Газром Газораспределение Тверь», ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» Виктор Варжин отметил основную проблему из-за которой порой происходит задержки с прокладкой газопроводов:

- Собственники земель, по которым идет строительство газопроводов, порой чрезмерно завышают арендную плату за использование их участка. Бывает, требуют до 300 тысяч рублей за сотку (0,01 га - авт.).

В решении этого вопроса «Газпром межрегионгаз Тверь» рассчитывает на содействие правительства Тверской области. Выход один - садиться за стол переговоров с собственниками.