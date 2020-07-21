В 2024 году каждый житель Твери получит по одному квадратному метру благоустройства

На сайте администрации Твери опубликовано постановление «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы». Документ содержит приложения с информацией о направлениях работы по улучшению и развитию городской среды Твери на протяжении шести лет.

Изучив документы, «КП»-Тверь» традиционно публикует самое интересное.

Большинство территорий уже благоустроено

За шесть лет в целом по данной программе должна быть благоустроена треть всех общественных зон Твери (33,4% от общей площади). Больше всего территорий, если верить документу, было благоустроено в 2018 году - 19,8%. До завершения 2020 года планируется довести этот показатель до 23,4%.

Интересный факт: составители документа подсчитали, что, когда будут закончены все работы, на каждого жителя нашего города придётся ровно по одному квадратному метру благоустройства.

Город продолжат освобождать от устаревших ларьков, рекламных и прочих нестационарных объектов. В этом году в документ заложен демонтаж 97 таких конструкций, в следующем - 54. В целом за шесть лет, с 2018-го по 2024 год, уберут 415 объектов.

Праздничное оформление

На убранство города к особым случаям, например к Новому году, запланирован шестилетний бюджет в размере 51,8 миллиона рублей.

Новых новогодних елей в ближайшие годы в городе появиться не должно. Сейчас их семнадцать: четыре в Заволжье, по пять в Пролетарском и Московском районах и три в центре.

Озеленение

Площади цветников, которые ежегодно оформляет муниципальное предприятие «Зеленстрой», из года в год почти не меняются: 3700-3800 кв. м. А вот вертикальных цветочных конструкций, наподобие тех, что стоят у стадиона «Химик» и в некоторых других местах города, в будущем году должно стать больше. В 2020-м таковых 70, а в 2021 уже 74. Столько же останется до 2024 года.

В документе обозначены работы по обрезке здоровых деревьев и валке старых: ежегодно такой обработке должно подвергнуться в среднем около трёх тысяч деревьев.

Городская санитария

Самый «грязный» район Твери - Заволжье, что неудивительно: этот район больше и населённее других. За шесть лет из Заволжья должны вывезти почти 30 тысяч кубометров мусора. Меньше всего мусора вывезут из Пролетарского района - около 3,3 тысячи кубометров.

Всего за шесть лет Тверь должна избавиться от 54,5 тысячи кубометров всяких отходов и хлама. В этом году - от 7,8 тысячи кубометров.

В документе также сказано, что за шесть лет в Твери должны выловить 1766 безнадзорных животных.

Места на кладбищах

В этом году в Твери планируют выделить 4794 места под захоронения. В будущем - 4878.

А в 2023 году, если верить документу, будут проведены инженерные изыскания по организации в городе нового кладбища.