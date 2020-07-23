Коронавирус в Твери, последние новости на 23 июля 2020 года: профессионализм медиков и кэшбэк для туристов

Всего на 23 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4338 человек, инфицированных COVID-19. Плюс 26 новых заболевших за минувшие сутки.

467 (+ 17 за сутки) заражённых изолированы.

3749 (+7 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

122 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Хорошая новость: врачи Областной клинической больницы спасли пациентку с коронавирусной инфекцией, поразившей 100 процентов тканей лёгких.

О случае чудесного выздоровления сообщило правительство региона. У женщины была выявлена тяжелая пневмония, полное поражение легких и тяжелая дыхательная недостаточность. Женщина 14 суток была подключена к аппарату, который насыщает кровь кислородом (ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Сейчас пациентка идет на поправку и уже начала самостоятельно ходить.

А между тем: Тверская область вошла в список регионов России, при посещении которых туристы получат компенсации своих затрат на приобретение турпоездки от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Кэшбэк предусмотрен для турпакетов стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей со сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года продолжительностью не менее пяти дней, при оплате тура банковской картой платежной системы «МИР».

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