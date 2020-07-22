Коронавирус в Твери, последние новости на 22 июля 2020 года: более 1000 сотрудников соцучреждений получат доплаты за работу во время эпидемии COVID-19

Всего на 22 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4312 человек, инфицированных COVID-19. Плюс 24 новых заболевших за минувшие сутки.

450 (+ 16 за сутки) заражённых изолированы.

3742. (+6 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

120 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Более 1000 сотрудникам социальных учреждений Тверской области распределены доплаты за особые условия труда.

Средства на стимулирующие выплаты работникам социальных учреждений, переведенным на вахтовый режим работы в связи с пандемией коронавируса, распределены 21 июля на заседании Бюджетной комиссии при правительстве региона. Вахтовый режим в таких учреждениях продлен до 15 сентября 2020 года, об этом сообщили в правительстве Тверской области.

Всего распределено 24 млн рублей федеральных средств и 24,1 млн рублей из областного бюджета. Это позволит обеспечить доплаты за особые условия труда для 1022 человек, работающих в 15 социальных учреждениях региона.

Субсидии предусмотрены сотрудникам домов-интернатов, специальных и психоневрологических домов для престарелых и инвалидов, Кашаровского детского дома-интерната, комплексных центров социального обслуживания населения и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Рпзмер выплат за каждую смену: врачам– 40 тыс. рублей, среднему медперсоналу, социальным и педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу – 25 тыс. рублей. В случае выявления в учреждении коронавирусной инфекции соответственно – 60 тыс. рублей и 35 тыс. рублей.

Для младших медицинских работников и технического персонала предусмотрены выплаты в 15 тыс. рублей и 10 тыс. рублей, в случае выявления в организации COVID-19 – 20 тыс. рублей и 15 тыс. рублей.